Când e momentul pentru prima tabără? Semnele care îți spun că cel mic este pregătit pentru independență

Odată cu apropierea vacanței de vară se înmulțesc ofertele pentru tabere. Organizatorii promit oportunitatea de a învăța lucruri noi, distracție și dezvoltarea independenței. Dar, inevitabil, în cazul părinților apar întrebări precum: ,,Care este vârsta potrivită pentru tabără?". Răspunsul nu este unul universal valabil, spun psihologii, și depinde atât de dezvoltarea emoțională, cât și capacitatea copilului de a tolera separarea.

Semnele care arată că un copil este pregătit să meargă în tabără

Psihologul Anca Boalcă subliniază că pregătirea pentru tabără nu depinde strict de vârsta copilului, ci de o serie de alți factori:

,,Atunci când copilul manifestă dorința de autonomie în activități zilnice este un semn pozitiv, când are capacitatea de a tolera micile frustrari, se bucură de interacțiuni sociale cu alți copii și adulții educatori, profesori sau instructori și poate gestiona noaptea departe de părinți. La ce trebuie să se uite părintele? La flexibilitatea emoțională a copilului, capacitatea de a-și exprima nevoile clar și încrederea în figurile de autoritate externe".

Pe lângă toate acestea, explică Anca Boalcă, este importantă și capacitatea copilului de a-și autoregla emoțiile și de a gestiona separarea de părinți. Pentru asta e important ca relațiile de atașament de acasă să fie sigure, iar cel mic să știe că se poate baza pe părinți fără teamă.

,,Pentru a fi în echilibru interior, copilul are nevoie că părintele lui să fie stabil, constant și să îl susțină emoțional", spune psihologul.

Există o limită minimă de vârstă?

Unele tabere acceptă copii începând cu vârsta de 5 ani. În aceste situații, chiar dacă cei mici pot părea dornici de experiență, specialiștii recomandă prodență.

,,Sub 6-7 ani, majoritatea copiilor nu și-au consolidat suficient obiectul intern al părinților pentru a naviga o separare lungă fără anxietate majoră (...) Chiar dacă entuziasmul este prezent, acesta poate masca o nevoie de a mulțumi părintele sau o înțelegere incompletă a duratei", explică Anca Boalcă.

Ajută experiențele de probă?

Un pas excelent înainte de prima tabără este testarea separării în contexte mai scurte, precum o excursie de o zi sau cel mult două.

,,Permite copilului să experimenteze separarea într-un cadru controlat și de scurtă durată, verificând capacitate de adaptare. Pentru părinte, oferă o fereastră asupra modului în care copilul folosește resursele interne și externe în absența lor. E un pas intermediar esențial în consolidarea încrederii reciproce", spune psihologul.

Cercetările internaționale arată și că experiențele progresive de independență ajută copiii să dezvolte mai bine autonomia și încrederea în sine.

Pregătirea pentru tabără. Sfaturi practice

Nu doar copiii trebuie pregătiți înainte de a merge în tabără. Și părinții trebuie să fie atenți la anumite aspecte.

,,Părinții trebuie să-și analizeze propriile anxietăți de separare proiectate, pentru a nu le transmite copilului sub forma de îndrumări excesive sau avertismente catastrofice. În cadrul discuțiilor, se poate explora prin povești sau joc de rol scenarii din tabără, observând reacțiile copilului", atrage atenția Anca Boalcă.

Pe lângă toate acestea: „Se recomandă asocierea taberei cu o obiect de tranziție, un obiect mic din casă, o jucărie sau un obiect preferat de copil și construirea unui ancore <<mama rămâne în mintea ta când ești acolo, la fel cum tu rămâi în a mea; ne auzim la telefon de fiecare dată când simți nevoia>>. Evitați promisiuni care nu au legătură cu realitatea separării, de tipul <<va fi ca acasă>", spune psihologul.

Este mai ușor dacă este însoțit de un prieten?

Mulți părinți se întreabă și dacă adaptarea ar fi mai ușoară în situația în care copilul este însoțit de un prieten sau un coleg. Experiențele arată că pentru mulți copii, mai ales la prima tabără, prezența unui prieten:

oferă siguranță emoțională,

reduce anxietatea de separare,

face tranziția mai blândă de la „acasă” la un mediu nou,

ajută copilul să se adapteze mai repede în primele zile.

Un prieten sau un coleg poate funcționa ca un punct de sprijin în momentele de dor de casă sau nesiguranță.

Mersul în tabără fără un prieten apropiat poate avea un alt tip de avantaje, precum dezvoltarea adaptabilității și prevenirea izolării într-un grup deja format.

Beneficii ale taberelor

Taberele nu sunt doar distracție, ci medii în care copiii pot câștiga abilități sociale. Cercetările internaționale arată că participarea la prima tabără, atunci când copilul este pregătit, poate aduce mai multe beneficii:

Dezvoltarea independenței, luarea deciziilor într-un mediu sigur.

Creșterea competențelor sociale și relaționarea cu noi prieteni

Creșterea capacității de adaptare

În plus, un studiu efectuat în Elveția, pe 250 de copii, a arătat că participarea la o tabără poate crește comportamentele altruiste (adica grija pentru ceilalți).

La ce trebuie să fie atenți părinții

Asta nu înseamnă că nu există și riscuri. Pe lângă elementele care țin de pregătirea emoțională a copilului, părinții trebuie să verifice temeinic de cine este organizată tabără, care este experiența de lucru cu copiii a adulților care îi vor însoți și ce tip de abordări au aceștia. Astfel încât să nu se trezească în situația în care cei mici sunt certați constant sau le sunt ignorate nevoile.

Filozofia taberei și valorile promovate sunt alte aspecte foarte importante. Și structurarea programului este esențială: este bine ca taberele să asigure inclusiv timp pentru joacă, pauze de odihnă, ore clare de masă și alternanță între activitățile fizice solicitante și odihnă.

Politica de comunicare cu părinții este, de asemenea, un factor-cheie. Încă de dinainte de înscriere în tabără este important să fie comunicat clar care sunt regulile în privința telefoanelor, intervalul în care cei mici pot fi contactați și cu cine se poate lua legătura în caz de urgență.