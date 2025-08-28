Video Tânărul de 20 de ani care l-a atacat pe livratorul străin promova simboluri fasciste pe rețelele sociale

Tânărul de 20 de ani care a agresat marți seară un livrator de mâncare originar din Bangladesh promovează simboluri fasciste precum crucea Mișcării Legionare și svastici, pe Facebook și TikTok. Cosmin Tudoran a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Atacul a avut loc în timp ce agresorul îi striga victimei că este „un invadator” și că ar trebui „să se întoarcă în țara lui”.

Incidentul a fost surprins de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care a intervenit și l-a imobilizat pe Cosmin Tudoran. Imaginile cu agresiunea și intervenția au fost făcute publice de polițistul Marian Godină pe Facebook, fiind preluate ulterior de zeci de persoane.

Potrivit captura.ro, Cosmin Tudoran este cunoscut pentru postările sale controversate de pe Facebook și TikTok, unde promovează simboluri fasciste precum crucea Mișcării Legionare și svastici asociate cu iconografie ortodoxă.

În februarie, acesta și-a afișat chiar o svastică nazistă drept fotografie de profil pe Facebook. Tânărul folosea mai multe aliasuri online, printre care „oxgn1312”, „oxygen”, „enciclopedie”, „boss1243” și „oxynel”.

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat incidentul, subliniind că astfel de acte de violență xenofobă reprezintă un atac direct la adresa valorilor fundamentale ale societății românești.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a transmis șeful statului pe Facebook.

Ambasada Bangladeshului în România i-a transmis mulțumiri președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea fermă a atacului și a îndemnat cetățenii bangladeși care lucrează în România să nu își piardă încrederea.