Un turist străin care a petrecut o săptămână în România a plecat cu impresii împărțite despre țară. Dacă două dintre orașele vizitate l-au cucerit, o altă destinație importantă nu s-a ridicat deloc la nivelul așteptărilor. „Mă bucur că am fost, dar nu mă întorc”, a scris acesta într-o postare publicată pe o platformă online, unde a cerut și părerea altor călători.

Orașul Cluj Napoca Foto: Primăria Cluj Napoca

Turistul a vizitat Bucureștiul, Brașovul și Cluj-Napoca și a povestit că experiența din Capitală nu a fost cea pe care și-o imaginase. Deși își dorise foarte mult să îi placă Bucureștiul, după câteva zile petrecute aici a ajuns să prefere cu mult celelalte două orașe.

Acesta a recunoscut că vremea nefavorabilă ar fi putut contribui la impresia generală, însă a criticat aspectul multor zone din București, pe care le-a considerat degradate. Nici gara nu l-a impresionat, iar atitudinea localnicilor i s-a părut diferită de cea întâlnită la Brașov și Cluj-Napoca.

Postarea integrală a turistului, tradusă în română

În mesajul publicat pe Reddit, străinul a povestit cum a decurs vizita sa în România și a explicat de ce Capitala nu l-a convins.

„Tocmai m-am întors din București…Așadar, am petrecut o săptămână în România. Am început cu Bucureștiul, apoi am luat trenul spre Brașov și, ulterior, spre Cluj-Napoca. Wow, ce călătorie interesantă! Mi-au plăcut enorm Brașovul și Clujul. Chiar pot spune că sunt recunoscător că există aceste două orașe, haha! Mi-aș dori să pot spune același lucru și despre București!

Ce-i drept, am nimerit acolo în zilele în care a plouat torențial, timp de câteva zile, așa că mă întreb dacă și vremea mi-a influențat impresia. Unele clădiri au o arhitectură interesantă, dar mi s-a părut că cea mai mare parte a orașului este destul de degradată. Iar gara… absolut îngrozitoare, haha!

Nici localnicii nu mi s-au părut prea prietenoși, ceea ce a fost o diferență destul de mare față de experiența pe care am avut-o la Brașov și Cluj”, a scris turistul.

„Mă bucur că am fost, dar nu mă întorc”, a fost concluzia sa.

Reacții împărțite: unii turiști i-au dat dreptate

Postarea a stârnit numeroase comentarii, iar experiențele celor care au vizitat România au fost diferite. Unii au fost de acord că Bucureștiul nu este neapărat destinația potrivită pentru o vacanță mai lungă și au recomandat petrecerea mai multor zile în orașele din Transilvania.

„Aș petrece doar una sau două zile în București, iar restul timpului l-aș aloca orașelor mai mici. Transilvania este minunată”, a scris un turist, care a povestit că a stat trei nopți în Brașov și patru în Sibiu, de unde a făcut și excursii în împrejurimi.

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Un alt vizitator a spus că două zile în Capitală i s-au părut suficiente: „Am petrecut două zile și mi-aș fi dorit să fi stat doar una. Parlamentul merită văzut, dar, în rest, Bucureștiul mi s-a părut destul de obișnuit”.

Au existat și comentarii mult mai dure. Un internaut a descris Capitala drept „groapa de gunoi a țării”, adăugând, într-o formulare ironică, faptul că este „o groapă de gunoi construită din marmură”.

Localnicii spun că vremea și anotimpul pot schimba experiența

Mai mulți români au intervenit în discuție și au explicat că impresia turistului ar fi putut fi influențată de vremea ploioasă și de perioada în care a vizitat orașul.

Un ghid turistic din București a spus că este dificil să le prezinți vizitatorilor Capitala atunci când vremea este rece și mohorâtă.

Un localnic a explicat că Bucureștiul nu este la fel de orientat către turiști precum Brașovul, Clujul, Sibiul sau Timișoara. „Oamenii sunt în drum spre serviciu sau își rezolvă treburile. Nu sunt neapărat neprietenoși, dar nici nu sunt acolo pentru a-i întâmpina pe turiști”, a comentat acesta.

Un alt român a recomandat vizitarea Capitalei în perioada aprilie-octombrie, când parcurile și terasele sunt mai animate, iar orașul capătă o atmosferă diferită.

Alți turiști au descoperit și părțile frumoase ale Capitalei

Nu toți cei care au comentat au împărtășit dezamăgirea turistului. Unii au spus că Bucureștiul are clădiri impresionante, parcuri, restaurante și o istorie care merită descoperită, dar că este nevoie de mai mult timp pentru a-i înțelege farmecul.

„Bucureștiul este unic. Are un aspect mai dur decât orașele din Transilvania, dar o istorie politică fascinantă. O plimbare cu un ghid te poate ajuta să înțelegi mai bine schimbările de regim și arhitectura orașului”, a scris un vizitator.

Un turist care a petrecut două săptămâni în Capitală a spus că i-au plăcut parcurile, arhitectura, mâncarea și cocktailurile, deși consideră că trei zile sunt suficiente pentru o vizită.

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Brașovul și Clujul, preferatele multor vizitatori

În comentarii, Brașovul a fost unul dintre orașele cel mai des lăudate. Turiștii au apreciat centrul vechi, peisajele montane și posibilitatea de a ajunge ușor în zonele din apropiere.

Cluj-Napoca a fost, de asemenea, menționat printre destinațiile preferate, iar unii vizitatori au recomandat și Sibiul, Mediașul și Sighișoara.

Orașul Brașov Foto: arhivă, adevărul

Un turist care a petrecut trei nopți în Brașov a spus că i-au plăcut centrul istoric, priveliștile și urcarea cu telecabina pe Tâmpa. Alții au povestit că au descoperit în România locuri în care s-ar întoarce fără ezitare.