O capitală europeană, cu străzi medievale, clădiri baroce și peisaje spectaculoase asupra Mediteranei, a fost desemnată cel mai bun oraș din lume pentru turiști, potrivit unui clasament realizat de revista Condé Nast Traveller. Destinația atrage vizitatori inclusiv în noiembrie, când temperaturile ajung la 24 de grade Celsius, iar biletele de avion pot fi găsite la prețuri de la aproximativ 24 de euro.

Orașul european desemnat cel mai bun din lume pentru turiști Foto: Pexels

Este vorba despre Valletta, capitala Maltei, un oraș fortificat cu o istorie de peste 450 de ani, care impresionează prin arhitectura sa barocă, clădirile în nuanțe calde de miere și străduțele înguste. Deși este cea mai mică capitală din Uniunea Europeană, oferă numeroase atracții turistice și poate fi explorată cu ușurință la pas, potrivit Express.

Destinația europeană cu temperaturi de 24 de grade în noiembrie

Valletta se bucură de o climă mediteraneeană, iar luna noiembrie este o perioadă potrivită pentru cei care vor să evite aglomerația sezonului estival. Temperaturile se situează în jurul valorii de 21 de grade Celsius, iar în zilele mai calde pot ajunge la 24 de grade.

1/8 Orașul european desemnat cel mai bun din lume pentru turiști Foto: Pexels

Vremea permite plimbări în aer liber și chiar momente de relaxare la soare, în timp ce prețurile sunt, în general, mai accesibile decât în lunile de vară.

În noiembrie, zborurile directe din București către Malta pot fi găsite la prețuri începând de la aproximativ 18 euro pe sens, în timp ce biletele dus-întors pornesc de la circa 48-49 de euro.

Valletta, desemnată cel mai bun oraș din lume pentru turiști

Capitala Maltei a obținut un scor de 97,33 de puncte din 100 în sondajul realizat de revista Condé Nast Traveller. Evaluarea a luat în calcul răspunsurile turiștilor la întrebări din mai multe categorii, pe baza cărora a fost stabilit nivelul general de satisfacție pentru destinații din întreaga lume.

Publicația a descris Valletta drept un amestec de culturi și influențe, dar și ca pe o destinație mediteraneeană însorită, în care istoria este prezentă la fiecare pas.

Printre obiectivele care atrag vizitatorii se numără grădinile Upper Barrakka, de unde poate fi admirat Marele Port (Grand Harbour), dar și Mdina, fosta capitală a Maltei, cunoscută pentru zidurile sale fortificate și atmosfera medievală.

Orașul în care au fost filmate producții celebre de la Hollywood

Valletta este în mare parte un oraș pietonal, accesul mașinilor fiind permis doar pe anumite străzi. Din zona portului, turiștii pot lua taxiuri pe apă către Cele Trei Orașe (Three Cities), un ansamblu de localități fortificate situate pe malul opus al Marelui Port.

Arhitectura și peisajele spectaculoase au atras și producătorii de film. Printre peliculele turnate în Valletta și în împrejurimi se numără „World War Z”, „Crima din Orient Express” și „Jurassic World Dominion”.

Istoria capitalei malteze începe în secolul al XVI-lea, când Marele Maestru al Ordinului Ioaniților, Jean de La Valette, a pus piatra de temelie a orașului.