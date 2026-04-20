Interviu Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar însemna „moartea” PNL

Miza politică a momentului se mută luni la PSD, unde aproximativ 5.000 de delegați sunt așteptați să voteze retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor „Adevărul”, rezultatul este o formalitate: premierul va primi un ultimatum de 3 zile pentru a demisiona. Dacă acesta refuză, singura cale de supraviețuire rămâne formarea unui guvern minoritar, formulă care, conform analistului Cristian Hrițuc, poate funcționa constituțional timp de 45 de zile. În acest interval de foc, executivul Bolojan va fi total dependent de jocul celor de la AUR, care vor monitoriza ca debarcarea premierului să nu fie decontată ca o victorie a social-democraților. Totuși, avertizează Hrițuc, greul va cădea pe umerii PNL: dacă după cele 45 de zile liberalii „îl lasă din brațe” pe Bolojan sub presiunea PSD, partidul riscă dispariția politică.

Posibila ieșire a PSD de la guvernare deschide un nou capitol de instabilitate politică, în care Executivul condus de Ilie Bolojan intră într-o zonă fragilă.

Într-un interviu acordat „Adevărul”, analistul politic Cristian Hrițuc explică mecanismele juridice și politice care pot menține în viață un guvern minoritar, dar și riscurile majore care îl pot doborî.

Deși Constituția permite funcționarea Guvernului interimar, teoretic, mai mult de 45 de zile, analistul nu crede că Ilie Bolojan va recurge la „trucuri avocățești” pentru a se menține la putere. Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, declara că e posibil ca Guvernul Bolojan să stea și doi ani fără a merge în Parlament. „Faptul că nu se duce în Parlament, nu are nicio sancțiune. Rotește miniștri. Numește un interimar și după 45 de zile îi rotește. E posibil să stea și un an, doi”, declara el..

În acest context, AUR capătă un rol decisiv, putând influența direct soarta guvernului, însă nu are niciun interes să joacă jocul în care PSD va apărea ca partidul care a obținut o victorie prin debarcarea lui Bolojan.

Hrițuc vorbește despre scenarii posibile, tensiuni interne în partide și jocuri de imagine care pot redesena scena politică în următoarele săptămâni.

„Acest guvern va rezista atâta timp cât va dori AUR, în aceste 45 de zile”

Adevărul: Cât poate să reziste un guvern minoritar Bolojan?

Cristian Hrițuc: Guvernul Bolojan în formula în care pleacă miniștrii PSD, poate să reziste cel puțin 45 de zile în cazul în care nu există o moțiune de cenzură care să fie votată în Parlament. Deci, guvernul Bolojan poate rezista atât în timp cât îi permite Constituția și aici mă refer la termenul de 45 de zile pentru miniștrii interimari. Sunt două discuții, una juridică și alta politică.

Avem o dată discuția juridică în care în linii mari sună așa, guvernul Bolojan ca să rămână pe termen lung trebuie să se ducă să-și ia un vot în parlament, un vot de încredere pentru că se schimbă compoziția politică a Guvernului. Parlamentul trebuie să voteze cu majoritate simplă în acest scop. Avem o hotărâre a CCR dată în 2008 în acest sens.

Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, declara că e posibil ca Guvernul Bolojan să stea și doi ani fără a merge în Parlament. Cum vi se pare acest scenariu?

Deci pentru a rămâne pe termen lung, din punct de vedere juridic, în cazul în care nu există nicio moțiune, Guvernul Bolojan trebuie să se ducă să-și ia un vot de încredere în Parlament. Ce spune domnul Lăzăroiu este o chichiță avocățească.

Din punct de vedere politic, sunt sigur că Bolojan nu își va permite să facă ce zice domnul Lăzăroiu, adică să vină din 45 de zile în 45 de zile cu miniștrii și să uzeze de acest truc și tot așa. Unu, pentru că nu ar fi în acord cu linia de imagine pe care și-a proiectat-o ca tip onest. Doi, pentru că până la urmă se poate declanșa un conflict constituțional, se poate intra într-o bătălie juridică pe care domnul Bolojan ar pierde-o. Deci acest guvern va rezista atâta timp cât va dori AUR în aceste 45 de zile.

Iar PSD-ul a făcut cea mai mare greșeală, pentru că după buget, când i-a făcut atunci „king maker”, acum le-a întărit poziția.

AUR, dacă va depune sau va vota o moțiune de cenzură depusă de PSD, va fi cel care va fi perceput ca partidul care a dărâmat guvernul Bolojan. PSD, cred că inconștient nu și-a dat seama la ce se expune, pentru că în acest moment întărește fix partidul AUR.

„AUR nu are interesul să dărâme prea devreme guvernul”

AUR va avea interes să dărâme guvernul Bolojan?

AUR nu are interesul să dărâme prea devreme guvernul, pentru că trebuie să arate pe PSD-ul în postura de partid slab, care și-a retras miniștrii, partid mincinos care a făcut un joc până acum la putere și în opoziție.

Deci, AUR are interesul ca PSD-ul să stea cât mai mult într-o criză. Iar în momentul în care guvernul Bolojan rămâne în funcție, peste două săptămâni o să vedeți în PSD mari turbulențe, pentru că oamenii din partid nu o să înțeleagă: „Noi de ce am ieșit de la putere și suntem în opoziție acum?”

Se poate întâmpla ceva în aceste 45 de zile care să determine plecarea Guvernului Bolojan?

Singurul lucru care determină plecarea lui Bolojan acasă în aceste 45 de zile este o moțiune de cenzură votată de PSD și AUR.

În rest, după retragerea miniștrilor PSD, Ilie Bolojan, împreună cu UDMR și cu USR, poate să asigure interimatele pe funcții, să meargă 45 de zile. Normal că din punct de vedere al eficienței, un guvern minoritar are o putere limitată. Nu poate face mari lucruri. Depinde de orice negociere politică.

Poate face ceva notabil, din punct de vedere politic, în aceste 45 de zile Guvernul Bolojan?

Interesul domnului Bolojan, din punct de vedere politic, din perspectiva mea, este să pice de la putere în timp ce demarează o reformă mare. Adică, poate iniția o reformă cu impact puternic în societate și să-și asume răspunderea și să plece atunci deci cam acesta ar putea fi jocul în perioada următoare.

Cel mai probabil scenariu: 45 de zile cu guvern minoritar

Care credeți că este cel mai probabil scenariu?

Cel mai probabil scenariu este ca guvernul Ilie Bolojan să continue 45 de zile în această fază.

După aceea ce se poate întâmpla?

Teoretic, vor fi multe negocieri. Dacă președinte era Traian Băsescu, Ilie Bolojan rămânea în funcție. Dar acum sunt alte vremuri.

Cel mai probabil scenariu este ca după aceste 45 de zile, în funcție de negocierile politice care pot avea loc, putem avea o continuare a guvernului Ilie Bolojan minoritar, dar cred că sunt șanse foarte reduse să se întâmple acest lucru, ori o reconfigurare și realizarea unui nou guvern. Aici totul va depinde, totul stă în mâna PNL. Cât stă PNL de unit în jurul lui Ilie Bolojan și cât de unită va sta coaliția restrânsă, ca să zic așa, PNL-USR. Adică pot fi multe scenarii. Poate fi și scenariul în care PSD scapă de Grindeanu și se întorc înapoi în coaliție.

Poate fi în scenariul în care PNL scapă de Bolojan și vin în coaliție.

Poate fi și scenariul cel mai puțin probabil la ora asta cu guvern minoritar susținut de o „oaste de strânsură” din Parlament. Dar e încă prea devreme de spus.

În situația actuală, credeți că PSD mai poate da înapoi cu ieșirea de la guvernare?

Nu. Păi, uitați-vă și campania pe care o fac acum pe Facebook. Zarurile au fost aruncate. Eu am scris o analiză cu două luni înainte de votarea bugetului și spuneam că se va ajunge aici.

Deci ne așteaptă 45 de zile de guvern minoritar și apoi va depinde de negocieri?

Da, nu cred că va dori Bolojan să stea mai mult. Mai degrabă se duce cu miniștri plini în Parlament și cere vot și vedem ce se întâmplă atunci. Prelungirea perioadei de interimat de 45 de zile ar fi un truc și am văzut toată traiectoria politică a lui Bolojan și n-a uzat de trucuri. E un truc avocățesc, să-i zic așa, care din punctul meu de vedere oricum nu ar ține juridic.

„Dacă renunță la Bolojan, PNL dispare”

După cele 45 de zile potențiale de interimat, decizia revine la PNL spuneți. De ce credeți că va depinde decizia PNL-ului?

Depinde cât stă unit și nu începe o fractură internă care să zică, „hai să păstrăm stabilitatea, nu ne încurcăm de un singur om.”

PNL-ul ce pierde dacă „îl lasă din brațe” pe Bolojan?

Dacă îl lasă din brațe pe Bolojan, singurul lor atu, aș pune pariu că PNL nu mai intră în Parlament data viitoare decât pe listele PSD. Ei la ultimele alegeri au luat 8%, candidatul lor, Nicolae Ciucă, a luat 8%. Pentru PNL înseamnă moartea politică renunțarea la Ilie Bolojan în acest moment. Renunță la principalul atu al lor - Bolojan are de două ori scorul partidului - și ar face jocul PSD, ar întări PSD, iar PNL ar dispărea, pur și simplu, în cazul în care face manevra asta și renunță la Bolojan.

Dacă PNL insistă cu Bolojan, ce ar putea să piardă? Ce ar putea să se întâmple?

Dacă insistă cu Bolojan, la cum e imaginea lui Bolojan, și cum va mai evolua Bolojan, poate să se constituie în jurul PNL-ului o forță de dreapta care la alegerile următoare să fie cel puțin undeva între 20 și 25%. Ar putea face acel pol de dreapta de care vorbesc și ei.

Asta înseamnă că ar ieși de la guvernare?

E greu ca cineva să zică acum ce se întâmplă, pentru că uitați-vă la interesele politice ale fiecărui partid. Interesul AUE nu este să-i dea o victorie PSD-ului.

Alegerile anticipate dorite de AUR, scenariu aproape imposibil

AUR susține că dorește alegeri anticipate, așa au declarat liderii partidului...

Da, dar acest scenariu, din punct de vedere constituțional, e aproape imposibil. Deci interesul AUR nu este să-i dea PSD-ului o victorie ca acesta să poată arăta: „l-am schimbat pe Bolojan, avem un nou premier.”

Interesul PSD-ului este de a arăta că poate să-l schimbe pe Bolojan și poate să rămână la guvernare și să conducă el guvern. Nu se poate fără PNL și USR-e. Nu se poate. Deci interesele partidelor sunt total divergente și provocând această criză, practic, ai pus pe toată lumea cu spatele la zid. Fiecare n-are o decizie bună, o decizie rău.

AUR e singurul câștigător din acest tot joc care poate decide momentul în care decide schimbarea lui Bolojan. Asta pentru că AUR, dacă depune moțiune, PSD va fi forțat să voteze moțiunea. Și aici putem face scenariul următor. AUR nu va vota moțiunea PSD-ului. Dacă PSD se hotărăște mâine să depună moțiune ca să scape de Bolojan, AUR nu are niciun interes să voteze acea moțiune.

Parlamentarii actuali vor vota alegeri anticipate, în situația în care, practic, mulți își pot pierde mandatul?

Nu vor vota, asta este principala problemă. Aici Constituția spune că după două numiri care nu au trecut în Parlament, președintele poate, nu e obligat, poate să ceară alegeri anticipate. Nicușor Dan știe că dacă ar face mâine alegeri anticipate, AUR ar ieși principalul partid al țării și ar fi și mai greu de ținut în afara guvernării.

PSD s-a dus într-o gaură neagră, s-a aruncat singur în prăpastie în momentul de față.