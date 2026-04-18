Apariție surpriză a lui George Simion la hotelul unde PSD decide soarta guvernării. Liderul AUR spune că este „naș la un botez”. Reacția lui Grindeanu

Președintele AUR, George Simion, și-a făcut apariția sâmbătă la hotelul din Timișoara unde are loc o întâlnire importantă a PSD, în cadrul căreia social-democrații discută strategia privind viitorul guvernării. Este ultima ședință regională, menită să decidă dacă va fi retras sprijinul politic pentru cabinetul premierului Ilie Bolojan.

Liderul AUR a respins orice speculație privind o eventuală implicare în discuțiile social-democraților, susținând că vizita sa în Timișoara are un motiv personal.

„O să fiu naș la un botez, de asta am venit, era planificat de vreo două luni”, a declarat Simion jurnaliștilor.

Întrebat despre prezența liderului AUR la Timișoara, vicepremierul și liderul PSD Sorin Grindeanu a avut o reacție scurtă. „Să fie sănătos, e treaba lui”, fără a oferi explicații suplimentare, potrivit Antena3 CNN.

Apariția lui George Simion vine la o zi după ce în spațiul public au fost publicate informații privind o întâlnire recentă dintre acesta și Călin Georgescu, la Biblioteca Națională a României.

Conform relatărilor și imaginilor surprinse de Gândul, întâlnirea dintre cei doi a durat aproximativ o oră. Simion a ajuns primul la întâlnire, iar Călin Georgescu a sosit câteva minute mai târziu, însoțit de șoferul său.

Cei doi au purtat discuții într-o zonă retrasă a clădirii, ferită de priviri, iar la final au părăsit separat locația. În tot acest timp, șoferul lui Călin Georgescu a păzit holul.

Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a evitat să ofere detalii despre întâlnire, afirmând: „Nu pot să comentez de ce s-au întâlnit 2 persoane (...) Nu știu ce au comentat”.