Nicușor Dan avertizează Moscova cu expulzarea ambasadorului rus, într-un interviu BBC. Detaliile care demonstrează că drona e rusească

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, într-un interviu acordat BBC, că închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța reprezintă un avertisment adresat Moscovei după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. Șeful statului a precizat că România are la dispoziție și alte măsuri diplomatice dacă astfel de incidente se vor repeta.

Nicușor Dan a afirmat că decizia închiderii consulatului este menită să transmită un mesaj clar autorităților ruse.

„Măsura închiderii consulatului de la Constanța „reprezintă un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri”, a declarat președintele, în interviul acordat BBC.

Întrebat ce alte măsuri ar putea adopta România, șeful statului a indicat posibilitatea expulzării ambasadorului Federației Ruse.

„Expulzarea ambasadorului, de pildă. Da, există această ierarhizare a măsurilor care se pot lua la nivel diplomatic”, a explicat Nicușor Dan.

România: „Putem spune cu certitudine că este o dronă rusească”

Președintele a reiterat că există dovezi tehnice clare privind proveniența dronei care s-a prăbușit asupra blocului din Galați, incident pe care l-a calificat drept „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

Potrivit acestuia, specialiștii au comparat fragmentele dronei care a explodat la Galați cu cele ale unui aparat similar descoperit în urmă cu aproximativ o lună pe teritoriul României.

„Am avut o altă dronă acum patru sau cinci săptămâni care nu a explodat. Am comparat cele două drone – resturile celei care a explodat ieri și cele ale celei care a ajuns acum o lună – și sunt complet identice. Așadar, putem spune cu certitudine că este o dronă rusească”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a explicat că dronele de acest tip sunt utilizate pentru atacarea porturilor ucrainene de la Dunăre, esențiale pentru exporturile de cereale ale Ucrainei.

Zeci de drone monitorizate de armata română

Șeful statului a precizat că, în ziua incidentului, armata română a urmărit nu mai puțin de 43 de drone care se deplasau în apropierea graniței.

Potrivit acestuia, una dintre drone, după ce a fost lovită de apărarea antiaeriană ucraineană, și-a schimbat traiectoria și a pătruns în spațiul aerian românesc.

„Una dintre ele, lovită de armata ucraineană, și-a schimbat direcția și a intrat pe teritoriul României”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că incidente similare s-au mai produs în ultimii ani.

„Poate 20-30 care au ajuns aici”. „La început, acestea nu erau încărcate cu explozibili. Însă, după cum am menționat, acum o lună am avut o altă dronă cu explozibili care, din fericire, nu a explodat”, a declarat acesta.

România cere sprijin suplimentar de la aliați

În contextul deteriorării situației de securitate la granița estică, Nicușor Dan a anunțat că România a solicitat sprijin suplimentar din partea partenerilor strategici și a aliaților NATO.

Președintele s-a declarat convins că Statele Unite vor continua să sprijine consolidarea securității la frontiera româno-ucraineană.

„Ne-au furnizat deja echipamente exact pentru acei 60 de kilometri de frontieră. Avem, așadar, echipamente americane, însă doar pentru o porțiune a frontierei, nu pentru întreaga zonă”, a explicat șeful statului.

Totodată, România a solicitat aliaților europeni și NATO sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și echipamente antidronă pentru întreaga zonă de frontieră. Cererea a fost transmisă inclusiv în cadrul unei discuții cu Mark Rutte, imediat după incidentul de la Galați.

Cooperare cu Ucraina pentru dezvoltarea de drone

Nicușor Dan a discutat și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cei doi lideri convenind să accelereze cooperarea în domeniul producției de drone.

Potrivit președintelui român, proiectele comune vor valorifica experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă și vor contribui la consolidarea capacităților de apărare ale regiunii.

„Situația este periculoasă. A devenit periculoasă pentru cetățenii români. Iar atunci când rușii vizează localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să se asigure că nu provoacă răniți în rândul cetățenilor români”, a avertizat Nicușor Dan, subliniind că Rusia trebuie să se asigure că atacurile sale asupra obiectivelor din Ucraina nu pun în pericol viețile românilor aflați pe teritoriul național.