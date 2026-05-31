Se vinde unul dintre cele mai cunoscute hoteluri istorice de pe Valea Prahovei: cât costă clădirea care a adăpostit răniți de război

Hotelul Păltiniș din Sinaia, una dintre clădirile istorice emblematice ale stațiunii montane, a fost scos la vânzare pentru 4,8 milioane de euro. Inaugurat în 1914, imobilul a avut de-a lungul timpului multiple funcțiuni, de la centru de tratament și recuperare pentru militari la unitate hotelieră, reflectând evoluția turismului balnear și montan din România.

Hotelul Păltiniș a fost inaugurat în 1914, într-o perioadă în care Sinaia își consolida poziția de stațiune de elită a României. Dezvoltarea orașului era strâns legată de reședința regală de la Castelul Peleș, dar și de infrastructura turistică în expansiune, care includea hoteluri istorice, vile de epocă, Cazinoul din Sinaia și gara regală.

„Turismul balnear are în Sinaia o tradiție de peste un secol, dată fiind prezența unor valoroşi factori naturali de cură – bioclimat şi resurse hidrominerale. Hotelul a fost construit intre anii 1913-1914 de catre bancherul Aristide Blanc sub conducerea arhitectului V. Moga, edificiul purtand numele de „Hotelul Băilor”. În timpul celui de – al Doilea Război Mondial, hotelul a adăpostit prizionerii de război americani răniţi în lupte.

Pe la 1780, pe amplasamentul hotelului Păltiniș, era un han numit al lui Iancu. De altfel, și valea se numea a Iancului. Și avea o hangiță care atrăgea clienții, precum cea de la Hanu-Ancuței de Sadoveanu, sau cârciumăreasa din poezia lui Goga. La Gura Pădurii era hanul lui Seringa, acesta mai posedând și un han pe Valea Largă”, scriu istoricii.

În acest context, Hotelul Păltiniș a fost gândit ca o unitate modernă pentru epocă, integrată în circuitul balnear și turistic al Văii Prahovei, una dintre cele mai importante destinații montane din Europa Centrală și de Est la începutul secolului XX.

Rol medical și utilizare militară după Primul Război Mondial

După inaugurare, clădirea a fost utilizată în special în scopuri medicale. În perioada Primului Război Mondial, imobilul a fost transformat într-un centru de recuperare pentru răniți, reflectând tendința epocii de a utiliza stațiunile montane pentru tratamente balneare și convalescență.

Ulterior, clădirea a trecut sub administrarea Asociației „Virtutea Militară de Război”, fiind reorganizată în perioada interbelică. Documentele istorice menționează și implicarea unor personalități ale epocii, inclusiv sprijin financiar simbolic din partea viitorului rege Carol al II-lea, pe atunci prinț moștenitor, care a fost asociat cu activitățile organizației.

De la vilă de tratament la hotel turistic

În deceniile următoare, funcția medicală a clădirii a continuat să fie dominantă. Imobilul a fost utilizat ca bază de tratament balnear și vilă de odihnă, integrat în rețeaua de turism sanatorial specifică stațiunilor montane din România.

Începând cu anii ’80, clădirea a fost transformată treptat în hotel, păstrând însă o parte din funcționalitatea inițială legată de tratament și recuperare. Această tranziție reflectă schimbarea mai largă a stațiunilor de pe Valea Prahovei, care au trecut de la turism medical la turism recreațional.

Proprietatea scoasă la vânzare

Potrivit anunțului publicat pe Imobiliare.ro, Hotelul Păltiniș este situat în zona centrală a orașului Sinaia, pe Bulevardul Carol I nr. 67.

Proprietatea include clădirea principală a hotelului, o casă de locuit și trei anexe. Terenul aferent are o suprafață de peste 15.500 de metri pătrați, iar suprafața construită a hotelului este de aproximativ 1.707 metri pătrați.

Hotelul are o capacitate de aproximativ 200 de locuri de cazare, conform datelor din anunț.

Vânzarea Hotelului Păltiniș marchează un nou moment în istoria uneia dintre clădirile cu tradiție ale Sinaiei. De la centru medical și spațiu de recuperare pentru militari la hotel turistic, imobilul reflectă peste un secol de transformări economice, sociale și turistice pe Valea Prahovei.