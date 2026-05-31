Sancțiunile aplicate Rusiei: SUA prelungesc termenul pentru vânzarea activelor de 22 de miliarde de dolari ale Lukoil

Statele Unite au prelungit termenul limită pentru companiile interesate să achiziționeze active internaționale de la compania petrolieră rusă Lukoil, permițând negocierilor să continue până pe 27 iunie, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA.

Decizia oferă potențialilor cumpărători o lună suplimentară pentru a intra în negocieri privind portofoliul internațional al companiei Lukoil, aflat sub presiune după sancțiunile impuse de Statele Unite în octombrie anul trecut atât împotriva Lukoil, cât și a Rosneft, din cauza legăturilor acestora cu finanțarea războiului Rusiei.

De la introducerea sancțiunilor, Washingtonul a prelungit în mod repetat perioada de autorizare a negocierilor, fiind vorba de aproximativ șase astfel de extensii. Măsurile au determinat Lukoil să se pregătească pentru vânzarea operațiunilor sale internaționale, evaluate la circa 22 de miliarde de dolari, care includ active precum zăcăminte petroliere, rafinării și rețele de stații de carburanți în mai multe țări, din Orientul Mijlociu până în Europa de Nord.

Interesul pieței pentru acest portofoliu ar fi venit din partea a peste o duzină de potențiali cumpărători, inclusiv mari companii energetice precum ExxonMobil, alături de alți investitori.

Orice tranzacție este supusă unor condiții stricte. Lukoil nu are voie să primească plăți directe în avans, toate sumele urmând să fie depuse într-un cont escrow blocat, aflat sub jurisdicția Statelor Unite.

Aprobarea finală pentru orice vânzare trebuie acordată de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, instituția responsabilă cu aplicarea sancțiunilor și cu evaluarea tuturor tranzacțiilor care implică active energetice rusești vizate.

Amânări succesive

Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a amânat deja de patru ori termenul limită pentru ca potenţialii cumpărători să negocieze cu Lukoil pentru activele sale din străinătate, evaluate la 22 de miliarde de dolari, de când Washingtonul a impus sancţiuni celor două companii petroliere ruseşti, în octombrie anul trecut.

Sancţiunile au forţat vânzarea portofoliului internaţional al Lukoil, care include câmpuri petroliere, rafinării şi benzinării din Irak până în Finlanda. Vânzarea activelor Lukoil a atras interesul a peste zece ofertanţi, de la gigantul petrolier american ExxonMobil şi până la fostul proprietar al Pornhub.

OFAC s-a ocupat de vânzarea activelor Lukoil, dar procedurile au fost extinse pentru a include o serie de înalţi oficiali de la Casa Albă, Trezorerie şi Departamentul de Stat, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, fiind implicat mai direct.

Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră și dă statul român în judecată

Mai multe companii au semnat acorduri cu Lukoil, inclusiv fondul american Carlyle Group, firma Midad Energy din Arabia Saudită şi miliardarul american Todd Boehly, care lucrează cu banca de investiţii Xtellus Partners şi fondul Alliance Investment Partners. De asemenea, un parteneriat între grupul petrolier Chevron şi fondul Quantum Capital Group poartă discuţii cu privire la activele Lukoil, dar nu s-a ajuns încă la un acord cu privire la termeni.

Oficial, la finele lunii ianuarie, Lukoil a anunţat că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group. Acordul nu include activele din Kazahstan, a precizat producătorul rus de energie într-un comunicat. Lukoil a adăugat că tranzacţia este supusă aprobărilor de reglementare şi că în paralel continuă discuţiile cu alţi potenţiali cumpărători.

Lukoil s-a retras din proiectul Trident din Marea Neagră

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie. 

În februarie, Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului rus Lukoil și operator al perimetrului offshore Trident din Marea Neagră, a notificat oficial autoritățile române că se află într-o situație de forță majoră care blochează operațiunile de explorare a gazelor.

Pe de altă parte, la 13 februarie, compania a dat în judecată Romgaz și Agenția de Resurse Minerale, obiectul procesului fiind „acţiune în constatare existență caz de forță majoră”, potrivit dosarului nr. 5263/3/2026, înregistrat la Tribunalul București, pentru care nu a fost încă stabilit primul termen de judecată.

Acțiunea inițiată de Lukoil survine deciziei autorităților române de a pune sub supraveghere toate activele companiei ruse din România, în scopul creării cadrului de control și prevenție necesar pentru protejarea intereselor statului român atât în sectorul de rafinare și distribuție, cât și în zona activelor offshore de gaze naturale, cu impact direct asupra securității energetice naționale.

Perimetrul EX-30 Trident se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 km de țărm, iar în asociere Lukoil deține circa 88% (în unele raportări 87,8%), restul revenind Romgaz. În 2025, erau raportate pregătiri pentru forarea unei sonde de explorare, iar în spațiul public au fost vehiculate estimări de resurse de ordinul zecilor de miliarde de metri cubi, cu investiții semnificative în explorare.

Perimetrul Trident acoperă o suprafață de 1.006 km/p, cu adâncimi ale apei variind între 300 și 1.200 metri. Studiile seismice 3D au fost inițiate în 2012, iar forajele efectuate între 2014 și 2015 au confirmat existența unor rezerve semnificative de gaze naturale.

Rezervele de gaz din Trident sunt estimate la peste 30 miliarde metri cubi şi ar putea fi cel de-al doilea mare depozit din zona economică exclusivă a României.

