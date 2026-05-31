Planul secret al mișcării MAGA pentru Viktor Orbán: o funcție la ONU pentru fostul premier ungar pentru imunitate diplomatică

În timp ce scena politică de la Budapesta traversează transformări profunde, surse diplomatice extinse – atât maghiare, cât și internaționale – indică existența unui scenariu de culise intens discutat în cercurile conservatoare americane (MAGA) privind următoarea mutare de carieră a fostului premier Viktor Orbán.

Planul prietenilor conservatori americani ar viza propulsarea liderului maghiar într-o funcție de rang înalt în structurile Organizației Națiunilor Unite (ONU). Portofoliul exact pare să fie de importanță secundară; miza reală o reprezintă imunitatea diplomatică de care beneficiază înalții oficiali ai organizației internaționale, susțin jurnaliștii platformei de investigații VSquare.

Diferența dintre imunitatea totală și cea funcțională

Din perspectivă juridică, nivelul de protecție depinde strict de poziția pe care Orbán ar urma să o ocupe. Conform Convenției ONU din 1946 privind privilegiile și imunitățile, doar Secretarul General, Subsecretarii Generali și Asistenții Secretarului General beneficiază de o imunitate diplomatică totală, similară celei de care se bucură ambasadorii. Aceasta oferă protecție completă în fața oricăror proceduri legale sau urmăriri penale, extinzându-se inclusiv asupra soților și copiilor minori.

În schimb, oficialii ONU de rang inferior beneficiază doar de imunitate funcțională, care acoperă exclusiv actele oficiale comise în timpul exercitării mandatului, fără a oferi protecție pentru acțiuni anterioare sau din afara cadrului ONU.

Axa Trump - Milei și ecuația succesiunii la ONU

Sursele diplomatice arată că, pe lângă sprijinul strategic din Statele Unite, Viktor Orbán s-ar putea baza și pe susținerea președintelui Argentinei, Javier Milei, un alt lider conservator care – la fel ca vicepreședintele american JD Vance – a vizitat Budapesta înaintea alegerilor din primăvară.

Această conexiune devine extrem de relevantă în contextul în care cursa pentru succesiunea lui António Guterres la conducerea ONU este deja deschisă. În prezent, favorit este considerat argentinianul Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). O eventuală susținere din partea administrației Milei pentru includerea lui Orbán în arhitectura ONU s-ar integra perfect în actualul ecosistem diplomatic global.

Exilul din New York și o „ieșire elegantă” din politica de la Budapesta

Miza imunității nu este singurul indiciu privind o eventuală relocare. Informațiile din culise arată că Viktor Orbán are programată o vizită în SUA în această vară, oficial pentru a asista la meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal. Totuși, pregătirile logistice par mult mai avansate: fiica sa, Ráhel, și ginerele său, István Tiborcz, s-au mutat deja la New York, creând o bază familială stabilă.

Surse apropiate fostului premier sugerează că, dacă climatul politic de la Budapesta va deveni mult prea riscant sub noua guvernare condusă de Péter Magyar, Orbán ar putea prelungi considerabil șederea sa pe teritoriu american. În acest context, un post de înalt demnitar la ONU i-ar oferi o retragere elegantă din punct de vedere politic și diplomatic, evitând necesitatea de a solicita azil politic pentru a bloca o eventuală extrădare. Totuși, analiștii avertizează că scenariul se află într-o fază incipientă și poate fi ușor deraiat de o expunere publică prematură.

Replica lui Viktor Orbán: „Eu respect legea”

Chestionat direct de postul maghiar de televiziune RTL dacă se teme de o eventuală trimitere în judecată – în contextul anchetelor demarate de noul guvern privind actele de corupție din timpul regimului său – Viktor Orbán a respins categoric speculațiile, adoptând o retorică de maximă siguranță:

„Eu? Haideți, de ce aș face-o? Eu respect legea și o aplic. Am depus un jurământ în acest sens, mi-am respectat toate jurămintele și îl voi respecta și pe acesta. Mai doriți să știți și altceva?”, a declarat liderul maghiar.

Dincolo de declarațiile oficiale de nevinovăție, mișcările de pe axa Budapesta-Washington-New York indică faptul că strategii conservatori internaționali pregătesc intens terenul pentru gestionarea viitorului politic și juridic al lui Viktor Orbán.