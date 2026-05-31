Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
Cum a transformat un ceasornicar finlandez oțelul unui tanc rusesc distrus în sprijin umanitar pentru Ucraina

Într-o demonstrație de solidaritate europeană care îmbină meșteșugul de înaltă precizie cu activismul umanitar, un ceasornicar finlandez a reușit să transforme armele distruse de pe frontul din Ucraina într-o resursă de sprijin pentru victimele conflictului. Leo Winter, fondatorul start-up-ului The Rebuild Watch Company, a donat aproape 64.000 de euro Societății de Cruce Roșie din Ucraina (URCS), sumă provenită din vânzarea unei serii limitate de ceasuri realizate din metalul unui tanc rusesc capturat și distrus de armata ucraineană în regiunea Donețk.

Leo Winter, fondatorul start-up-ului The Rebuild Watch Company/FOTO: rebuildwatches.com
„Ctrl Z”, metafora anulării războiului și deturnarea simbolismului rusesc

Conform unui comunicat publicat de Crucea Roșie Ucraineană, inițiativa a prins contur în primăvara anului 2022, imediat după declanșarea invaziei la scară largă a Federației Ruse. Animat de dorința de „a crea ceva bun din ceva distructiv”, meșterul finlandez a lansat proiectul Rebuild Watch și o colecție specială de cronografe denumită sugestiv „Ctrl Z”.

Numele colecției poartă o dublă încărcătură simbolică. Pe de o parte, face trimitere la celebra comandă rapidă de la tastatură care anulează ultima acțiune pe un computer, devenind o metaforă pentru dorința universală de a „anula războiul”.

ceas3 jpg

Pe de altă parte, reprezintă o deturnare conceptuală a literei „Z”, utilizată ca emblemă de propaganda militară a Moscovei pe tehnica de luptă trimisă în Ucraina.

Carcasele acestei prime serii au fost turnate integral din metalul recuperat de la un tanc rusesc de ultimă generație, un model T-90, neutralizat de către Forțele Armate ale Ucrainei în teatrul de operațiuni din estul țării.

Un succes comercial cu impact umanitar imediat

Ediția exclusivistă, limitată la doar 55 de exemplare numerotate, a fost pusă în vânzare la prețul de 7.500 de euro per unitate și s-a epuizat rapid în rândul colecționarilor internaționali. Din veniturile încasate, compania finlandeză a redirecționat suma de 64.000 de euro către organizația umanitară de la Kiev, fondurile urmând să fie utilizate pentru asistența civililor afectați de ostilități.

ceas2 jpg

Dincolo de succesul primei campanii, inițiativa este configurată să continue pe termen lung. Leo Winter a deschis deja listele de precomenzi pentru o nouă serie de ceasuri, denumită „Ctrl Shift Z”.

Potrivit datelor tehnice furnizate pe site-ul oficial al companiei, noua colecție va cuprinde 128 de piese, prețul de achiziție fiind stabilit la 16.000 de euro pentru fiecare exemplar. De această dată, carcasele vor fi fabricate din blindajul unor vehicule de asalt ale armatei ruse. Producătorul s-a angajat ca un procent fix de 33,33% din profitul net generat de vânzarea noii serii să fie donat direct către programele de reconstrucție și asistență umanitară din Ucraina.

