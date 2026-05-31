„A zis «mami» și a căzut secerat”. Declarația sfâșietoare a tatălui care și-a pierdut fiul de 2 ani pe un tobogan gonflabil

Băiețelul de doi ani care a murit vineri seară după ce i s-a făcut rău pe un tobogan gonflabil, în timpul Zilelor Orașului Satu Mare, s-a prăbușit din senin lângă sora lui, a povestit tatăl copilului.

Adelin Florin, băiețelul de doi ani, se afla la locul de joacă amenajat în cadrul evenimentului împreună cu sora sa și cu părinții, iar tatăl acestuia spune că nu a existat niciun semn că nu s-ar simți bine și că totul s-a întâmplat brusc.

„S-a jucat până în ultima clipă. El s-a dat pe toboganul ăla de cinci-șase ori, chiar am filmare cu el. Pe tobogan, când a încercat să urce din nou, la două scărițe de-alea s-a întors către noi, a zis «mami» și a căzut ca și secerat”, a declarat tatăl copilului pentru Observator News.

Tatăl a fost cel care l-a dus până la ambulanță, unde doctorii au încercat să îl readucă la viață, mai bine de o oră, însă fără niciun rezultat.

Deși ipoteza inițială sugera că ar fi putut avea loc un accident pe toboganul gonflabil, unde micuțul ar fi fost lovit de alți copii aflați acolo, rezultatele preliminare ale autopsiei au arătat o cauză complet diferită.

În realitate, copilul ar fi avut o tumoare renală care nu fusese diagnosticată până în acel moment și care nu ar fi prezentat simptome vizibile. În aceste condiții, spun sursele citate de presa locală, moartea micuțului ar fi survenit din cauza unei complicații medicale, nu a incidentului de la locul de joacă.

Amintim că tragedia s-a petrecut în seara de vineri, 29 mai, în jurul orei 23:00, în zona amenajată pentru copii în centrul municipiului Satu Mare, în cadrul evenimentelor dedicate Zilelor Orașului. Copilul se afla pe un tobogan gonflabil împreună cu alți minori atunci când, dintr-odată, i s-a făcut rău.

În așteptarea ajutorului medical, tatăl și-a luat copilul în brațe, însă la scurt timp, micuțul a intrat în stop cardiorespirator. Cadrele medicale sosite la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare și au încercat mai bine de o oră să îi salveze viața, însă fără succes, fiind nevoiţi să declare decesul.

Imediat după moartea copilului de 2 ani, primarul oraşului Kereskenyi Gabor a hotărât să interzică montarea de astfel de tobogane gonflabile în cadrul evenimentelor organizate de muncipalitate. Date fiind noile date privind cauza decesului, rămâne de văzut dacă edilul îşi va menţine sau nu această decizie.