Video Explozie în coaliție înaintea deciziei PSD cu privire la ieșirea de la guvernare. Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „șobolănisme”: „Vor să fure cămara cu totul”

Sori Grindeanu a anunțat că PSD se pregătește pentru un vot decisiv care ar putea marca sfârșitul actualei formule de guvernare. Liderul social-democrat a lansat acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan pe care îl acuză de „șobolănisme”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Timișoara, în cadrul unei conferințe de presă, că partidul său se află într-un moment decisiv și că va stabili luni, 20 aprilie, prin vot intern, direcția pe care o va urma în viitorul guvern al României.

„A fost un demers necesar, și este în continuare un demers necesar, această consultare pe care o facem, care se va încheia luni cu un vot pe care îl vom da în cadrul Consiliilor Politice Județene și Consiliului Politic Național, și unde vom alege drumul pe care Partidul Social Democrat va merge în perioada următoare. Sunt lucruri care au fost ridicate în dezbaterea internă și de aici, și din celelalte întâlniri, sunt lucruri care țin de administrație publică locală, sunt lucruri care țin de bună funcționare în cadrul Guvernului, sunt lucruri care țin de politici publice, sunt lucruri care ne-au fost aduse în atenție tocmai pentru a încerca să le rezolvăm”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu. 

Acesta a criticat actuala guvernare, susținând că „nu este o guvernare în folosul oamenilor și o guvernare pentru români”. „Vă spun că, în acest moment, e cât se poate de clar că există o direcție pe care Partidul Social Democrat va merge, și anume, e evident că, așa cum suntem acum, în situația în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”, a continuat Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan.

„Noi ne uităm la prostiile și porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalți. Ceilalți ne urmăresc pe noi. Noi stăm și spunem despre șobolănismele pe care încearcă să le facă, pe ultima sută de metri”, a afirmat liderul PSD.

El a adus în discuție și subiectul companiilor de stat, susținând că există tentative de privatizare a unor active strategice.

„Când te gândești să vinzi CEC, RomGaz, TransGaz, Aeroportul București, Portul Constanța, Transelectrica, Hidroelectrica, toate aceste companii sunt pe plus, sunt profitabile, aduc anual venituri și dividende la bugetul de stat. Să încerci să le vinzi pe ultima sută de metri înseamnă, de fapt, să furi toată cămara”, a declarat Grindeanu.

Reacția acestuia vine după ce premierul Ilie Bolojan a folosit o metaforă dură pentru a descrie risipa din companiile de stat: „Am găsit șobolani care rod proviziile din cămară”.

El a explicat că măsurile luate de Guvern au vizat reducerea risipei din bani publici și că acest lucru a deranjat anumite interese. „Gândiți-vă că în cămara pe care o are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi niște șoricei, niște șobolani care rod acele alimente. Am aprins becurile, este cât se poate de clar asta”, a spus Bolojan.

Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos
Grindeanu: PSD nu va face vreo majoritate cu AUR

În același timp, liderul social-democrat a exclus orice scenariu de colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), subliniind că PSD nu va face o alianță cu această formațiune.

„Partidul Social-Democrat nu va susține un guvern minoritar și nu va face vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. PSD ori intră în opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție pro-europeană. Nu există alte variante”, a spus Grindeanu.

Declarația vine după ședința regională a PSD, desfășurată sâmbătă, 18 aprilie, la Timișoara, care a încheiat seria consultărilor din teritoriu. 

