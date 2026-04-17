Video Bolojan nu se așteaptă la surprize la votul PSD: „Zarurile au fost aruncate. Am deranjat mult în acest mandat”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 17 aprilie, că relația cu PSD se deteriorează și că există un început de criză politică, pe care România nu și-l permite în contextul problemelor economice.

Luni, aproximativ 5.000 de delegați, cei mai mulți dintre ei de la distanță, sunt așteptați să se exprime la consultarea organizată de conducerea PSD pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Rezultatul este practic deja cunoscut, iar potrivit informațiilor obținute de „Adevărul", Bolojan va primi un ultimatum de 3 zile pentru a-și depune demisia din funcția de premier.

În acest context, Ilie Bolojan a afirmat că social-democrații nu mai vor să colaboreze, iar criticile repetate ale PSD au încălcat acordul de guvernare și au afectat funcționarea Guvernului.

„Dacă ne-am lua după declarații, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD nu va mai colabora cu premierul Bolojan. Dacă analizăm ultimele luni, constatăm o serie de critici din partea PSD, care încălcau evident protocolul de guvernare, și bunul simț, și care nu doar că l-au atacat pe premier, ci erodează mașinăria guvernamentală.

Evident, suntem pe fondul acestor declarații, în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie.

Avem niște probleme complicate care vin de deficitele bugetare. Avem riscul să pierdem sume de bani din PNRR, care se termină la finalul lunii august. România nu are nevoie de această criză politică”, a spus Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

De asemnea, subliniază că PSD critică guvernul, deși a participat la decizii, și încearcă să evite responsabilitatea pentru măsurile nepopulare.

„Explicația pentru declanșarea crizei are trei componente. Prima e fuga de răspundere, pentru că trebuie luate decizii grele pentru scăderea deficitului. Dar deciziile au fost luate la comun. Cei care dau sfaturi despre cum trebuie scăzut deficitul trebuie întrebați de ce nu au avut curajul să și le asume în trecut. Eu am văzut acest comportament mincinos, acest joc dublu al PSD, prin care au participat la decizie, dar s-au derobat de costuri. Retorica din ultima perioadă e că există o cămară pe care premierul nu o deschide, nu vrea să facă lucruri bune. Din păcate, cămara e goală, am consumat alimentele anii trecuți”

Bolojan: „PSD își dorește un PNL obedient”

Premierul adaugă că PSD acționează din calcule politice și orgolii, nu în interesul țării, și încearcă să impună un premier controlabil, în timp ce își dorește și un PNL „obedient”.

Al doilea motiv e de tip politic: politica cinică. Sacrifici interesul României pentru interese de partid. PSD a fost mulți ani în guvernare, dar unii din conducerea PSD se comportă ca pe vremea lui Dragnea, de parcă ar avea 40%, dar nu mai au 40%. Dintr-un astfel de orgoliu politic supradimensionat peste anvelopa politică se trezesc că vor un premier marionetă. Cei care mă știu, știu că nu am permis acest lucru. Criza e ca și cum îți descoperi casa fără țigle.

Dacă ar veni un alt premier, o marionetă, nu va avea nici o autoritate să facă ceva pentru binele țării. Dacă vrea să vină un premier care chiar să facă treabă, întrebarea e câte luni i-ar lua PSD să inventeze noi motive

PSD și-ar dori un PNL de tip obedient. Atunci când conducerea unui partid nu este decisă în partidul respectiv, când deciziile legate de conducere, într-un fel sau altul, nu se iau în birourile acelui partid, ci în birourile altui partid, înseamnă că există doar poziţia de partid anexă.

S-au mai experimentat astfel de situaţii şi toţi cei care au ajuns în această situaţie n-au mai avut un viitor politic şi cel puţin cât timp voi fi preşedintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susţine valorile de modernizare ale României”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Dacă aș ști că schimbarea unui om rezolvă problemele, mâine aș pleca

Premierul mai spune că ar demisiona imediat dacă plecarea lui ar rezolva problemele țării, dar consideră că schimbarea premierului nu ar avea acest efect.

„Personal, dacă aş şti că schimbarea unui om rezolvă problemele ţării, n-aş avea niciun fel de rezervă să plec mâine. Dar ştiu că nu se poate întâmpla asta”, a mai spus el.

„Dacă ar veni un premier care vrea să-şi exercite această funcţie şi are autoritatea necesară, întrebarea este cât timp ar trebui din nou PSD ca să mai inventeze două luni, trei luni de zile ceva, ca să constate din nou că sunt probleme”, a mai spus el.

Acesta adaugă că, indiferent cine ar fi premier, nu sunt resurse suficiente.

„Nu poţi să vii să creezi aşteptări populaţiei, pe care să nu le poţi după aceea onora”, a afirmat premierul Bolojan.”