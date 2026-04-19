SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD

Premierul Ilie Bolojan va demite miniștrii, secretarii de stat și prefecții PSD în ședința de guvern de joi, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Ilie Bolojan pregătește și o lovitură de imagine: în locul demnitarilor PSD, va propune tehnocrați, dar și activiști cu renume din societatea civilă.

FOTO Inquam/Profimedia
Ilie Bolojan poate fi răsturnat doar prin moțiune de cenzură, în condițiile în care a anunțat public că nu va demisiona.

Luni, PSD îi va cere oficial premierului Ilie Bolojan să demisioneze. Premierul va refuza. Prin urmare, PSD își va retrage miniștrii din Executiv. Apoi va muta Bolojan, care-i va demite dintr-un foc pe toți demnitarii social-democrați: de la miniștri și secretari de stat, până la prefecți și alți politruci numiți cu sprijinul partidului.

Liderul PSD Sorin Grindeanu le-a transmis deja celor care urmează să-și piardă funcțiile că va fi „doar o situație temporară”. Conducerea social-democrată se așteaptă ca toată criza politică să dureze în jur de două luni, cel târziu până la finalul sesiunii parlamentare, la finalul lunii iunie. PSD este pregătit să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului.

Până atunci, Ilie Bolojan caută tehnocrați și personalități cu notorietate din societatea civilă pe care să-i numească miniștri pe locurile lăsate libere de PSD, susțin sursele citate. Totuși, președintele Nicușor Dan va avea ultimul cuvânt. Șeful statului trebuie să semneze numirea în funcție a noilor miniștri, iar prevederile din Constituție sunt interpretabile.

Numirea unor miniștri din afara guvernului ar duce la schimbarea componentei politice a guvernului, așa cum a fost votat în vara anului trecut. Prin urmare, Ilie Bolojan ar trebui să strângă o nouă majoritate, fapt imposibil fără PSD. Pe de altă parte, mai mulți juriști i-au transmis lui Ilie Bolojan că poate forța Constituția. Astfel, o garnitură de miniștri tehnocrați ar putea fi interpretată ca apolitică, deci nu s-ar schimba coloratura guvernului prin retragerea PSD din Executiv. 

În cazul în care Ilie Bolojan propune miniștri tehnocrați, iar Nicușor Dan îi acceptă, PSD va sesiza CCR, susțin sursele citate.

20 aprilie, ziua consultării în PSD

Luni, aproximativ 5.000 de delegați, cei mai mulți dintre ei de la distanță, sunt așteptați să se exprime la consultarea organizată de conducerea PSD pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Cine profită dintr-o eventuală criză politică. Calculele PSD, strategia PNL și ce rol ar putea juca AUR

Rezultatul este practic deja cunoscut, iar potrivit informațiilor obținute de „Adevărul", Bolojan va primi un ultimatum de 3 zile pentru a-și depune demisia din funcția de premier. 

În acest context, Ilie Bolojan a afirmat că social-democrații nu mai vor să colaboreze, iar criticile repetate ale PSD au încălcat acordul de guvernare și au afectat funcționarea Guvernului.

„Dacă ne-am lua după declarații, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD nu va mai colabora cu premierul Bolojan. Dacă analizăm ultimele luni, constatăm o serie de critici din partea PSD, care încălcau evident protocolul de guvernare, și bunul simț, și care nu doar că l-au atacat pe premier, ci erodează mașinăria guvernamentală.

Evident, suntem pe fondul acestor declarații, în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie. Avem niște probleme complicate care vin de deficitele bugetare. Avem riscul să pierdem sume de bani din PNRR, care se termină la finalul lunii august. România nu are nevoie de această criză politică”, a spus Ilie Bolojan.

Dacă aș ști că schimbarea unui om rezolvă problemele, mâine aș pleca

Premierul mai spune că ar demisiona imediat dacă plecarea lui ar rezolva problemele țării, dar consideră că schimbarea premierului nu ar avea acest efect.

Personal, dacă aş şti că schimbarea unui om rezolvă problemele ţării, n-aş avea niciun fel de rezervă să plec mâine. Dar ştiu că nu se poate întâmpla asta”, a mai spus el.

„Dacă ar veni un premier care vrea să-şi exercite această funcţie şi are autoritatea necesară, întrebarea este cât timp ar trebui din nou PSD ca să mai inventeze două luni, trei luni de zile ceva, ca să constate din nou că sunt probleme”, a arătat acesta.

Acesta adaugă că, indiferent cine ar fi premier, nu sunt resurse suficiente.

„Nu poţi să vii să creezi aşteptări populaţiei, pe care să nu le poţi după aceea onora”, a afirmat premierul Bolojan.

Grindeanu: „Am făcut apel să dăm un vot rațional, nu emoțional”

Liderii PSD s-au întâlnit vineri cu activul de partid la ultimele reuniuni regionale și au transmis că nu mai pot continua la guvernare cu actualul premier.

Lumea spune peste tot același lucru: în Moldova, București, Oltenia, Brașov, în acest moment direcția pentru România este greșită, iar guvernarea nu mai oferă speranță.

Indicatorii arată scăderea economiei și șomajul în creștere. Sunt 55.000 de șomeri în plus în ultimele 10 luni în sectorul privat, iar inflația este la 10%. Bolojan a preluat inflația la 4% în mai anul trecut. Se vorbește despre o armonie pe care PSD ar putea să o strice. Stabilitatea fără prosperitate nu văd să-și aibă rostul; stabilitatea este bună atunci când oamenii trăiesc mai bine. Avem stabilitate și în Coreea de Nord, dar lucrurile nu merg bine acolo.

Dacă lucrurile nu merg în direcția bună, trebuie schimbată direcția. Am făcut apel să dăm un vot rațional, nu emoțional. Este multă emoție în politică, dar avem nevoie de rațiune pentru români”, a spus Sorin Grindeanu.

