Furtuni, ploi și grindină în ultima zi de primăvară: zonele vizate de alerta ANM. Cum va fi vremea de 1 iunie

Ultima zi de primăvară aduce temperaturi plăcute în cea mai mare parte a țării, însă instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Duminică, 31 mai, valorile termice se vor menține apropiate de normalul perioadei, însă după-amiaza și seara sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Și Ziua Copilului va fi marcată de instabilitate atmosferică.

Meteorologii anunță maxime cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî noaptea între 8 și 17 grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza înnorările se vor accentua treptat în mai multe zone ale țării.

Cele mai afectate regiuni vor fi zona montană, Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, unde sunt prognozate averse însoțite de tunete și fulgere. În restul teritoriului, fenomenele de acest tip vor fi izolate.

Pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși 15–25 l/mp într-un interval scurt de timp, iar condițiile vor favoriza apariția grindinei în zone restrânse.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în centrul și sud-vestul țării vor exista intensificări temporare, cu rafale de până la 45–50 km/h, mai ales în timpul ploilor.

București: vreme caldă, dar cu furtuni de scurtă durată

În Capitală, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei. Temperaturile maxime vor urca la 27–28 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 13 și 15 grade.

După-amiaza și seara, meteorologii anunță episoade de instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice și posibile intensificări ale vântului. Nu este exclusă nici apariția grindinei.

Avertizări meteo: cod galben de vânt și instabilitate

ANM a emis mai multe avertizări de tip cod galben:

Pentru intervalul 31 mai, ora 10 – 31 mai, ora 21, sunt vizate intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate. În sudul Banatului și sud-vestul Olteniei, vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h.

De asemenea, în zonele montane înalte, rafalele vor atinge 60–80 km/h, iar în Carpații Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei și Muntenia vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și posibil vijelii.

Un al doilea cod galben este valabil între 1 iunie, ora 12 – 2 iunie, ora 10, când instabilitatea atmosferică va cuprinde mare parte din țară, inclusiv Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și Dobrogea.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar pe arii restrânse chiar la 40–50 l/mp.

