Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Ilie Bolojan descrie situația economică și administrativă: „Avem multe vuvuzele politice” și „șobolani care rod proviziile statului”

Premierul Ilie Bolojan acuză existența unor „vuvuzele politice” și compară risipa din companiile de stat cu „niște șobolani care rod proviziile din cămară”. Premierul a folosit această metaforă pentru a descrie situația economică și administrativă a statului. Acesta a vorbit și despre situația companiilor de stat.

Premierul Ilie Bolojan. FOTO: captură video Facebook
„Aș vrea să fac o precizare, că aici este vorba despre vânzarea unor pachete minoritare din companiile de stat, în așa fel încât statul român să rămână acționar majoritar. (...) Această decizie este trecută în programul de guvernare, inclusiv raportul prezentat de doamna Gheorghiu a fost discutat în grupuri de lucru, unde au fost reprezentanții tuturor partidelor și nimeni nu s-a opus. A fost discutat raportul și în ședința de Guvern și nimeni nu a spus nimic.

Întotdeauna vom avea vuvuzele politice, problema este când și acționează pentru a dinamita lucrurile, atunci fenomenul vuvuzelelor este mai grav”, a afirmat Bolojan, sugerând că o parte dintre criticile venite din zona social-democrată depășesc cadrul unei dezbateri normale.

Declarațiile au fost făcute în direct la Radio România Actualități.

„Am aprins lumina în cămară și am deranjat”

Premierul a folosit o metaforă pentru a descrie situația economică și administrativă a statului, declarând că reformele promovate au afectat interese importante.

„Am deranjat destul de mulți. Prăduirea bugetului de stat se face în multe feluri. Dacă o bancă de stat dă credite neperformante, precum Eximbank, banii nu mai sunt recuperați. Am limitat asta. (...) Gândiţi-vă că în cămara, aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, ştiţi, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că măsurile adoptate au vizat limitarea risipei și a „prăduirii bugetului de stat”, inclusiv prin reducerea privilegiilor și blocarea unor mecanisme prin care se pierdeau bani publici.

Listarea companiilor de stat, doar cu pachete minoritare

În același context, premierul a clarificat că listarea la bursă a unor companii de stat vizează exclusiv vânzarea unor pachete minoritare, statul urmând să rămână acționar majoritar.

Potrivit lui Bolojan, măsura este prevăzută în programul de guvernare și a fost discutată în repetate rânduri în coaliție, fără obiecții din partea partidelor.

„Privații au tot interesul să le administreze bine, nu este ca la stat, unde, uneori, nu există o astfel de răspundere. Privații răspund dacă lucrurile nu merg bine”, a spus premierul.

„Înjurăturile sunt o binecuvântare”

Întrebat despre o declarație anterioară, potrivit căreia „înjurăturile sunt o binecuvântare”, premierul a confirmat ideea, explicând că reacțiile negative vin, de regulă, din partea celor afectați de reforme.

„Când închizi robinete, când pui reflectoare pe anumite zone și ești criticat, înseamnă că faci ce trebuie”, a precizat Ilie Bolojan.

Pierderi de miliarde și planuri de reformă

Șeful Guvernului a atras atenția asupra pierderilor uriașe generate de companiile de stat, estimate la aproximativ 14 miliarde de lei în ultimii ani, bani care ar fi putut fi direcționați către investiții.

El a anunțat că Executivul pregătește reforme pentru primele 22 de companii de stat, care ar putea include modernizări, fuziuni sau chiar închideri, în funcție de situația fiecăreia.

„Nu se pot accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici”, a subliniat premierul.

În paralel, Guvernul analizează o listă de companii ce ar putea fi listate la bursă, ca parte a strategiei de eficientizare a sectorului public.

