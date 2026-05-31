Video S-a auzit un dublu boom sonic și clădirile s-au zguduit: momentul în care un meteor s-a fragmentat deasupra SUA

Un meteor care se deplasa cu aproximativ 120.000 km/h a provocat sâmbătă după-amiază un dublu boom sonic ce a zguduit clădiri din statele Massachusetts și Rhode Island, în SUA.

Sursa X / kooQlarue @Overreport369

NASA a confirmat că bolidul luminos a traversat cerul regiunii New England puțin după ora 14:00 EDT. Agenția spațială a precizat că energia eliberată în momentul fragmentării a fost echivalentă cu aproximativ 300 de tone de TNT, potrivit Sky News.

„Se pare că s-a fragmentat la o altitudine de circa 64 de kilometri, deasupra extremității nord-estice a statului Massachusetts și a sud-estului statului New Hampshire”, a transmis NASA într-un comunicat.

Societatea Americană pentru Meteori (American Meteor Society – AMS) a precizat că bubuiturile au fost provocate de un meteor cu un diametru de aproximativ un metru.

Potrivit NASA, acesta nu este asociat cu nicio ploaie de meteori activă în prezent și reprezintă un obiect natural, nu reintrarea în atmosferă a unor resturi spațiale sau a unui satelit.

Numeroase relatări despre o explozie au determinat sâmbătă după-amiază autoritățile și agențiile din New England să încerce să afle ce a provocat zgomotul puternic.

Locuitori din mai multe state au scris pe rețelele sociale că au simțit cum clădirile în care se aflau s-au zguduit.

Mai multe videoclipuri publicate pe X surprind ceea ce par a fi două bubuituri rapide, fără să fie observate incendii sau fum.

Robert Lunsford, monitor de program în cadrul AMS, a declarat că organizația a primit zeci de rapoarte, din Delaware până la Montreal, de la oameni care fie au auzit dublul boom, fie au simțit pământul tremurând sau au observat bolidul luminos, pe care l-a descris ca semănând cu o stea căzătoare vizibilă pe cer în timpul zilei.

„A fost cu siguranță mai mare decât un bolid obișnuit, având aproximativ un metru lățime”, a spus acesta.

Totuși, Lunsford a precizat că este puțin probabil ca meteorul să fi lovit solul.

Mai multe persoane au transmis sesizări către Serviciul Geologic al Statelor Unite (US Geological Survey), raportând zguduiturile resimțite către Centrul Național de Informare privind Cutremurele, a declarat purtătorul de cuvânt al agenției, Steve Sobie.