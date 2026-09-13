Simptome asociate virulului West Nile care nu trebuie ignorate. Un medic explică semnele la care trebuie să mergi imediat la spital

În România au fost confirmate 83 de cazuri de infecție cu West Nile în ultimele trei luni, iar cinci persoane au murit, un bilanț care îi sperie pe mulți dintre cei care conștientizează că pericolul poate apărea de oriunde, mai ales că sezonul țânțarilor - cei care transmit virusul - e departe de a se fi încheiat. Multă lume se întreabă la ce simptome ar trebui să meargă la spital.

Prezentarea la spital poate face diferența între viață și moarte Foto: Shutterstock

Medicul infecționist Adrian Marinescu, de la Institutul „Matei Balș”, a explicat la Digi24 care sunt semnele ce impun prezentarea urgentă la spital și ce măsuri de protecție sunt recomandate.

Potrivit acestuia, evoluția rapidă a simptomelor este un semnal de alarmă.

Dacă o stare care „seamănă cu o viroză” se agravează brusc, cu „durere de cap care nu cedează”, „vărsături importante” sau chiar „pierderea stării de conștiență”, iar totul se întâmplă „de la oră la alta”, atunci este necesară prezentarea imediată la cel mai apropiat spital.

Persoanele în vârstă, copiii mici și cei cu imunitate scăzută sunt categoriile cele mai expuse formelor severe.

În privința protecției, medicul Adrian Marinescu subliniază că prevenția rămâne esențială.

„Avem nevoie de niște lucruri foarte clare, făcute dinamic”

Autoritățile locale trebuie să acționeze constant, pentru că „avem nevoie de niște lucruri foarte clare, făcute dinamic”.

La nivel individual, spray-urile anti-țânțari pot fi utile, însă eficiența lor depinde de concentrația substanței active.

Medicul infecționist recomandă și îmbrăcăminte care acoperă cât mai mult din corp, „mai ales pentru copii”.

Atenția trebuie acordată nu doar zonelor rurale sau pădurilor, ci și spațiilor verzi din oraș. Parcul de lângă bloc poate fi la fel de problematic, spune medicul, care avertizează că nicio măsură nu oferă protecție completă.

În cazul în care simptomele se agravează, Adrian Marinescu recomandă să nu se recurgă la tratamente administrate fără consult medical.

„Sper să realizăm noi toți că avem nevoie de medic și că uneori sunt urgențe medicale”, a punctat medicul.