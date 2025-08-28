search
Servicii psihologice gratuite pentru bolnavii oncologici. Rogobete: „România recunoaște oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente"

Publicat:

Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, un pachet de „măsuri esențiale pentru sprijinirea pacienților oncologici”. Serviciile psihologice dedicate acestora vor fi decontate prin sistemul public de sănătate.

Pacienții oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice. FOTO Shutterstock
Pacienții oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice. FOTO Shutterstock

„Până acum, pacienții bolnavi de cancer au fost nevoiți să ducă o dublă luptă – cu boala și cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaște oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenții chirurgicale sau radioterapie, ci și suport emoțional”, a explicat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, joi, pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.

Ce stabilește noul cadru legislativ 

Ministrul a precizat că, până la 30 iunie 2026, pacienții oncologici pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor specialiști, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie.

Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea serviciilor, sprijinul psihologic va fi acordat doar de psihologi cu formare profesională în psihooncologie.

„Această etapizare oferă timp pentru dezvoltarea unei rețele de specialiști și pentru pregătirea resurselor umane”, a explicat Alexandru Rogobete.

Pacienții oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice

Potrivit ministrului Sănătății, prin noul act normativ: se creează un cadru clar și stabil de finanțare; pacienții oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice; se elimină barierele financiare care au împiedicat până acum accesul la suport emoțional.

„Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Studiile arată că pacienții care beneficiază de suport emoțional au o mai bună aderență la tratament, o reziliență crescută și o calitate a vieții mai ridicată. Prin această decizie, Ministerul Sănătății transmite un mesaj ferm: pacientul se află în centrul politicilor publice de sănătate”, se mai arată în postarea Ministerului Sănătății.

„Cancerul este o luptă complexă”

În perioada următoare, Ministerul Sănătății și CNAS vor colabora cu organizațiile profesionale și cu societățile medicale pentru implementarea rapidă și coerentă a noilor măsuri.

„Astăzi, România face un pas decisiv către un sistem sanitar mai uman și mai echilibrat. Cancerul este o luptă complexă, iar statul român își asumă să fie alături de pacienți – nu doar cu tratamente medicale, ci și cu sprijin psihologic, atât de necesar" , a mai spus ministrul Sănătății

