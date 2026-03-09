Articol publicitar

Greutatea de a fi femeie: 96% dintre femeile din România spun că etapele biologice le influențează greutatea, nu doar voința

Publicat:

Astăzi, în România, două treimi dintre femei consideră că obezitatea este atât o boală cronică, cât și o problemă de stil de viață, și aproape toate cred că, în etape precum sarcina, perioada postnatală, premenopauza sau menopauza, greutatea este influențată de factori biologici, nu doar de voință.

Deși multe femei declară că sunt informate în ceea ce privește obezitatea ca boală cronică, ele simt nevoia de o opinie medicală, iar 68% spun că ar privi cu deschidere un tratament pe termen lung.

Datele provin dintr-un nou studiu realizat la inițiativa Novo Nordisk România, care analizează modul în care femeile din țara noastră percep obezitatea, presiunea socială asociată greutății și deschiderea către soluții medicale.

Contextul este unul îngrijorător: potrivit Atlasului Obezității[1], aproximativ 40% dintre adulții din România (bărbați și femei) suferă de obezitate, iar peste 70% se află în zona de suprapondere si obezitate – ceea ce transformă această boală într-una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică de la momentul actual.

„Datele din Atlas și rezultatele acestui studiu ne confirmă ceea ce știam deja: obezitatea este o problemă reală în România, ce are nevoie de o intervenție rapidă pentru binele nostru al tuturor. Nu este o chestiune de voință - de exemplu, obezitatea este cauzată în proporție de 40-70%  de moștenirea genetică a fiecăruia. Este o boală cronică ce apasă la nivel emoțional și care trebuie tratată ca atare prin politici publice, educație și acces la soluțiile potrivite.”, declară Silviu Apostol, Director External Affairs, Novo Nordisk România.

În spatele cifrelor stau etape de viață pe care milioane de femei le recunosc imediat: sarcina, lunile de după naștere, schimbările hormonale din premenopauză sau menopauză. Pentru 95,8% dintre participante, aceste perioade nu sunt doar momente personale importante, ci și puncte de inflexiune în relația cu propria greutate. Corpul se schimbă, metabolismul reacționează diferit, iar voința nu mai este singurul factor care contează. Sarcina și perioada postnatală dar și stresul prelungit sunt identificate drept etapele cu cel mai mare impact asupra greutății corporale.

„Încercările repetate de a slăbi ... slăbesc doar încrederea în sine și în metodele de a pierde în greutate. Mai ales când aceste încercări apar impulsiv, copiind ceva ce a funcționat la o altă persoană sau un trend al momentului. Simpla dorință de a slăbi nu duce la rezultate. E important să decidem că ne dorim o schimbare, însă studiile ne arată clar că de la intenție până la comportament e cale lungă. Și e o cale personalizată în funcție de atât de multe caracteristici ce țin de viața fiecăruia. E nevoie de sprijin și susținere pe termen lung pentru a avea grijă de greutatea și sănătatea noastră", a declarat Adela Moldovan, doctor în psihologie și psihoterapeut.

Slăbitul repetat și efectul yo-yo – o experiență comună

Pentru multe femei, scăderea în greutate nu este un proces liniar. 38% dintre respondente spun că au trecut de mai multe ori prin cicluri repetate de slăbire și recâștigare a kilogramelor, iar alte 14% au experimentat acest fenomen cel puțin o dată.

Impactul nu este doar estetic, ci profund medical și emoțional, cât și asupra calității vieții:

  • 62% raportează disconfort fizic;
  • 52% menționează probleme emoționale, precum anxietate sau stimă de sine scăzută;
  • 44% resimt scăderea energiei;
  • 27% au probleme medicale confirmate asociate greutății.

Stigmatizarea rămâne o experiență frecventă: peste 55% dintre femei spun că au simtit ca au fost judecate frecvent sau ocazional din cauza greutății lor, iar pentru ele gândurile legate de greutate consumă multă sau foarte multă energie mentală.

Presiunea socială și lipsa dialogului medical

42% dintre respondente consideră presiunea socială asupra femeilor de a reveni rapid la greutatea de dinainte de sarcină ca fiind foarte apăsătoare.

Deși impactul fizic și emoțional este major, 58% dintre participante declară că nu au cerut niciodată ajutor specializat pentru gestionarea greutății.

Totuși, datele arată o deschidere semnificativă către abordarea medicală:

  • 22% au discutat deja cu un medic despre opțiuni medicale;
  • 29% spun că și-ar dori să facă acest pas;
  • 68% ar privi cu deschidere ideea unui tratament pe termen lung, dacă ar înțelege că obezitatea este o boală cronică ce poate necesita intervenție medicală susținută.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutritionist ne spune: „Obezitatea nu este un eșec personal, ci o boală cronică ce necesită management medical. Ziua Mondială a Obezității este un moment important pentru a corecta o percepție care persistă de prea mult timp: aceea că greutatea este exclusiv rezultatul voinței. În realitate, vorbim despre o boală cronică, influențată de factori genetici, metabolici, hormonali și de mediu. Femeile trec prin etape biologice complexe care pot modifica echilibrul metabolic. Gestionarea greutății trebuie făcută cu sprijin medical, pe termen lung, nu prin presiune sau vinovăție”.

Despre sondaj

Sondajul a fost realizat online prin metoda CAWI împreună cu iVox în România în februarie 2026, pe un eșantion reprezentativ de peste 1.100 de femei, și a analizat probleme cu care se confrunta femeile cu privire la slăbit, motivațiile, metodele utilizate, experiențele prin care au trecut in diverse etape personale, nivelul de informare și percepțiile legate de obezitate ca boală cronică.

Despre Novo Nordisk

Novo Nordisk este o companie globală de top din domeniul îngrijirii sănătății, fondată în 1923 și având sediul central în Danemarca. Scopul nostru este de a genera schimbări reale pentru a învinge bolile cronice grave, bazându-ne pe tradiția și expertiza noastră în diabet. Facem acest lucru prin dezvoltarea unor inovații științifice de pionierat, extinderea accesului la medicamentele noastre și prin eforturi continue de prevenire și, în cele din urmă, de tratare a bolilor. Novo Nordisk are aproximativ 78.500 de angajați în 80 de țări și își comercializează produsele în aproximativ 170 de țări. Pentru mai multe informații, vizitați www.novonordisk.ro, Facebook, Instagram, X, LinkedIn and YouTube. 

[1]  https://www.worldobesity.org/resources/resource-library/world-obesity-atlas-2025

