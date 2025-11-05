DNA efectuază 23 percheziții în Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Timiș şi Bucureşti: trafic de influență, șantaj şi dare de mită

În județele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Timiș, dar şi în Capitală, au loc miercuri, 5 noiembrie, 23 de percheziții, într-un dosar instrumentat de Diracţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi.

Este vorba de un dosar ce vizează săvârsirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

Audierile vor avea loc la Iași.

Potrivit unor surse Adevărul, vizat ar fi un om de afaceri din Vaslui, care ar fi încercat să scape de sancţiunile de la DSVSA şi să vândă pui cu salmonela în continuare.

Cu sprijinul mai multor grupuri, afaceristul ar fi încercat să-l schimbe pe şeful DSVSA Vaslui.

Din grupurile respective ar fi făcut parte generalul SIE în rezerva Iana şi fostul procuror militar DNA Vasile Doana.

Perheziţii au loc şi la aceştia din urmă, dar şi la Cristinel Bălan, personaj implicat în dosarul referitor la Aeroportul Otopeni, care se dădea general SIE.

Ştire în curs de actualizare