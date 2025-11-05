Operațiunea JUPITER: Percheziții la medici care ar fi falsificat rezidențiatul obținut la Chișinău

Procurorii și polițiștii efectuează miercuri, 14 percheziții în București și mai multe județe într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, anunță Parchetul General.

„Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ofițeri din cadrul IGPR – Direcția de Investigații Criminale au pus în executare, în cursul zilei de astăzi, 5 noiembrie 2025, un număr de 14 percheziții domiciliare la sediul unei instituții publice și la locuințele unor persoane fizice”, precizează sursa oficială.

Ancheta vizează mai mulți medici care au cerut Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de medic specialist obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând diplome de absolvire a rezidențiatului pentru specialități precum medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică și estetică, imagistică, chirurgie dento-alveolară și parodontologie.

Procurorii suspectează însă că rezidențiatul nu a fost efectuat în realitate, medicii fiind în aceeași perioadă în România, unde lucrau cu normă întreagă și erau salarizați. Rezidențiatul presupune prezența fizică obligatorie la bazele clinice universitare, iar probele strânse ridică suspiciunea că aceste condiții nu au fost respectate.

Dacă vor fi depistate, 12 persoane urmează să fie aduse la audieri în cadrul anchetei.