Poliţiştii şi procurorii instanţei supreme efectuează miercuri, 5 noiembrie, 267 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”. Sunt puse în executare 118 mandate.

Perchezițiile au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul unor acţiuni operative pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale şi protejarea comunităţii de activităţile ilegale.

„Activităţile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, nerespectarea regimului deşeurilor, contrabandă, contrabandă calificată cu arme de foc, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, exercitarea unei profesii fără drept, mărturie mincinoasă, hărţuire, tâlhărie, fals în înscrisuri sub semnătură privată, furt calificat, evaziune fiscală, delapidare, bancrută frauduloasă, producere de produse accizabile în afara unui antrepozit autorizat, contrafacere, fals informatic, abuz în serviciu, incendierea oricărui tip de deşeu, tăiere fără drept de arbori şi furt de arbori", se arată într-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR)

Acţiunile urmăresc documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal.

Potrivit Parchetul General, este vorba de 62 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 267 de percheziţii domiciliare, fiind puse în executare 118 mandate de aducere în mai multe judeţe ale ţării. Poliția Română vorbește însă de 68 de acțiuni.

Prejudiciul reţinut în acest dosar este de 61.397.871 de lei şi 476.700 euro.

Mandate puse în aplicare în Cluj

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 4 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Cluj, dintre care două la domiciliul unei persoane fizice și unul la sediul unei instituții din județul Cluj.

Activitățile desfășurate vizează investigarea unei infracțiuni de delapidare.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2022–2024, un bărbat, de 53 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii, funcționar public, și-ar fi însușit, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, echipamente electronice în valoare de peste 5.000 de lei, furnizate de un operator economic de telecomunicații.

Bunurile respective proveneau din subvenții aferente abonamentelor de telefonie mobilă încheiate de instituția din care face parte, însă acestea nu ar fi fost utilizate în scop instituțional.

În urma administrării probatoriului, față de persoana în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Reamintim că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.