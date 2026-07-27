Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, critică dur actuala formă a Legii salarizării din sistemul medical și avertizează că aceasta ar putea declanșa un nou exod al medicilor din România. În același timp, acesta anunță că va încerca, printr-un amendament în Parlament, să deblocheze mai multe posturi din spitale, susținând că lipsa personalului a ajuns la un nivel critic.

Rogobete susține că actualul proiect al Legii salarizării va avea consecințe grave atât pentru medici, cât și pentru pacienți.

„Dacă va fi sau nu retrasă, cert este că varianta actuală a legii salarizării pentru Sănătate este un dezastru. Și nu este un dezastru doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung.”

Potrivit fostului ministru, în unele cazuri medicii din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă ar urma să piardă între 3.000 și 4.000 de lei din venituri.

„Imaginați-vă că salariile pentru medicii ATI, de exemplu, scad între 3.000 și 4.000 de lei în anumite situații”, a declarat acesta.

Rogobete avertizează că o astfel de măsură riscă să inverseze tendința din ultimii ani, când tot mai mulți medici români au ales să revină în țară.

„Va exista un exod al medicilor din anumite specialități – ATI, Urgență, Chirurgie, Cardiologie – fără precedent. Acest exod s-a oprit în ultima perioadă. Eu, cât am fost la Minister, am semnat multe ordine de reîntoarcere în țară. Români care au profesat în Franța, în Germania sau în alte țări au hotărât să se întoarcă acasă.”

Rogobete spune că efectele se vor vedea direct în spitale: „Cu această lege, exodul va continua și nu vom mai avea predictibilitate. Vor ajunge pacienții la spital și nu vor putea fi operați pentru că anestezistul este în Franța.”

„Reforma nu înseamnă reducerea veniturilor”

Fostul ministru consideră că sistemul sanitar are nevoie de reforme, însă acestea nu trebuie să fie făcute prin diminuarea salariilor personalului medical.

„Reforma Sănătății trebuie să continue. Reclasificarea spitalelor, înființarea categoriei spitalelor strategice și regândirea normativului de personal sunt reforme importante. Dar cu siguranță reformă nu înseamnă reducerea veniturilor personalului medical. Asta cu siguranță nu este o reformă”, spune Rogobete.

Amendament pentru deblocarea posturilor din spitale

În contextul deficitului de personal invocat inclusiv de sindicate, Alexandru Rogobete a anunțat că va încerca să obțină în Parlament deblocarea angajărilor din sistemul sanitar.

„Vom încerca în Parlament să deblocăm mai multe posturi din spitale. Este nedrept ca spitalele, unitățile de primiri urgențe și secțiile de terapie intensivă, unde sunt consultați chiar și 300 de pacienți pe zi, să nu poată angaja personal suplimentar”, a declarat acesta.

Potrivit fostului ministru, amendamentul va fi discutat miercuri în Camera Deputaților și ar urma să contribuie inclusiv la rezolvarea problemelor legate de liniile de gardă, afectate de lipsa personalului.

Rogobete a atras atenția și asupra situației medicilor care au terminat rezidențiatul, dar care nu își găsesc un loc de muncă în sistemul public.

„Am semnat 2.000 de certificate de medic specialist pentru cei care au terminat rezidențiatul anul trecut. În prezent, acești medici sunt șomeri”, a mai spus fostul ministru.

„Adevărata reformă în sistemul de sănătate este la Casa Națională de Asigurări de Sănătate”

Alexandru Rogobete susține că problemele din sistemul sanitar nu pot fi rezolvate prin reducerea veniturilor personalului medical, ci prin schimbarea modului în care sunt finanțate spitalele.

„Dacă premierul demis și-ar dori să facă cu adevărat o reformă, reforma ar fi la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Dacă ar crește tarifele și le-ar adapta la anul 2026, iar spitalele ar fi plătite la costurile de astăzi, nu de acum 10 ani, automat acest procent se va reduce și lucrurile vor intra în normal.”

Fostul ministru a criticat și declarațiile premierului demis privind ponderea salariilor în bugetele spitalelor.

„Să vii să spui că 90% din bugetul spitalului se duce pe salarii este complet fals în contextul dat.”