Rectificare bugetară. Gaura din Sănătate depășește 8 miliarde de lei. Ambulanța riscă să rămână fără bani pentru salarii

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate solicită suplimentarea bugetului cu peste 8,2 miliarde de lei pentru a acoperi cheltuielile sistemului sanitar până la sfârșitul anului 2026. Fondurile ar urma să fie direcționate către spitale, serviciile de ambulanță, unde situația este alarmantă, Unitățile de Primiri Urgențe, SMURD, programele naționale de sănătate și Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Ambulanța nu mai au bani de salarii pentru ultimele luni din an Foto: Arhivă

Datele incluse în documentele care stau la baza viitoarei rectificări bugetare arată că una dintre cele mai presante probleme este finanțarea serviciilor publice de ambulanță, care se confruntă cu un deficit estimat la 168 de milioane de lei pentru plata salariilor din lunile noiembrie și decembrie, potrivit TVR Info.

Ministerul cere ca aceste sume să fie incluse la următoarea rectificare bugetară sau să fie identificată o soluție financiară până la aprobarea acesteia.

Cea mai mare parte a banilor solicitați, respectiv 6,873 miliarde de lei, este destinată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Potrivit documentului, 2,585 miliarde de lei sunt necesare pentru echilibrarea bugetului fondului, iar alte 4,288 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului generat de concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

În paralel, Ministerul Sănătății solicită deblocarea sumelor reținute în procent de 10%, în conformitate cu prevederile legislației privind finanțele publice.â

Cele mai mari probleme sunt la Ambulanță

Situația cea mai delicată este însă cea a serviciilor de ambulanță. Conform datelor prezentate de minister, pentru cheltuielile de personal a fost repartizat în 2026 un buget de 1,81 miliarde de lei. În primele zece luni ale anului au fost cheltuiți 1,639 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că pentru noiembrie și decembrie au mai rămas 171,1 milioane de lei. În același timp, necesarul estimat pentru ultimele două luni ale anului este de 339,1 milioane de lei, ceea ce generează un deficit de aproximativ 168 de milioane de lei.

Practic, fondurile disponibile acoperă doar jumătate din necesarul pentru plata salariilor din ultimele două luni ale anului.

Ministerul avertizează că, fără o suplimentare bugetară, există riscul ca fondurile destinate salariilor să se epuizeze înainte de finalul anului, afectând plata integrală și la timp a drepturilor salariale.

Instituția subliniază că serviciile de ambulanță trebuie să asigure permanent asistența medicală de urgență și că reducerea personalului sau a cheltuielilor salariale nu reprezintă o soluție fără consecințe asupra capacității de intervenție.

Ministerul Sănătății solicită suplimentări de peste 1,24 miliarde de lei pentru capitolul bugetar „Sănătate”,

Pentru capitolul bugetar „Sănătate”, Ministerul Sănătății solicită suplimentări de peste 1,24 miliarde de lei, bani care ar urma să acopere cheltuieli de personal, medicamente, materiale sanitare, funcționarea structurilor de urgență și finanțarea programelor naționale de sănătate.

O parte importantă a fondurilor este destinată Unităților de Primiri Urgențe și structurilor SMURD. Aproape 224 de milioane de lei sunt solicitați pentru medicamente, materiale sanitare, investigații medicale, întreținerea și repararea echipamentelor, consumabile, carburanți și mentenanța autospecialelor. Documentul include și finanțarea necesară pentru funcționarea heliporturilor medicale și plata personalului care deservește aceste structuri.

Alte sume sunt destinate serviciilor județene de ambulanță, tratamentelor efectuate în străinătate și programelor naționale de sănătate.

În același timp, Ministerul Sănătății propune și reducerea unor alocări existente. Instituția solicită diminuarea creditelor de angajament cu 5,36 miliarde de lei și reducerea creditelor bugetare cu 700 de milioane de lei, în principal în cazul unor proiecte finanțate din fonduri externe și al unor programe cu finanțare rambursabilă.

Ministerul solicită identificarea urgentă a resurselor necesare pentru acoperirea deficitului și plata obligațiilor până la sfârșitul anului. Instituția susține că sumele cerute reflectă nevoi reale și imediate ale sistemului sanitar și avertizează că lipsa finanțării suplimentare poate afecta funcționarea unor servicii esențiale, inclusiv a ambulanței.