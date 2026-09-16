Banii mai multor programe de sănătate, redirecționați către urgențe: „Este o soluție de avarie”

Mai multe programe de sănătate riscă să rămână fără finanțare în luna decembrie, după ce Ministerul Sănătății a decis să mute bani pentru acoperirea cheltuielilor urgente cu salariile și materialele din unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță.

Urgențele medicale sunt o prioritate Foto: Pexels

Ministrul interimar Cseke Attila a prezentat miercuri situația financiară a sistemului de sănătate și măsurile luate pentru asigurarea continuității serviciilor medicale.

Pentru luna septembrie, Ministerul Sănătății a redistribuit 21,5 milioane de lei din trimestrul al patrulea în trimestrul al treilea pentru finanțarea unităților de primiri urgențe. Alte 20 de milioane de lei au fost redirecționate din Programul Național de Vaccinare către serviciile județene de ambulanță, scrie Mediafax.

Necesar suplimentar de 98 de milioane de lei în octombrie

Pentru luna octombrie, necesarul suplimentar este estimat la 98 de milioane de lei. Din această sumă, 36 de milioane de lei sunt necesare pentru salariile personalului din UPU din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății, iar 20 de milioane de lei pentru materiale sanitare și alte cheltuieli ale acestor unități.

Alte 30 de milioane de lei sunt necesare pentru materiale în UPU din spitalele aflate în subordinea autorităților locale, iar 12 milioane de lei pentru materiale destinate serviciilor județene de ambulanță.

Pentru a acoperi o parte din necesarul unităților de urgență, Ministerul Sănătății a anunțat că va muta 56 de milioane de lei de la programele HIV/SIDA, Securitatea transfuzională, Sănătatea mamei și copilului și de la Acțiunile Prioritare. Potrivit ministerului, aceste programe nu vor mai avea finanțare în luna decembrie.

Alte 42 de milioane de lei vor fi luați din fondurile destinate medicilor rezidenți din spitalele aflate în subordinea autorităților locale și vor fi direcționați către serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe.

„Soluție de avarie” în sănătate

„Este o soluție de avarie, care ne permite să asigurăm funcționarea sistemului în luna octombrie, dar nu rezolvă problema structurală. Când relocăm bani dintr-o zonă pentru o nevoie urgentă, apare un nou necesar de finanțare. Problema nu dispare, ci se mută. De aceea, avem nevoie de decizii bugetare și de o soluție sustenabilă pentru întregul sistem”, a declarat Cseke Attila

Ministerul Sănătății estimează că necesarul financiar pentru programele naționale și celelalte cheltuieli până la sfârșitul anului este de aproximativ 980 de milioane de lei.

„Dacă am fi avut un Guvern cu puteri depline, această nevoie putea fi astăzi semnificativ mai mică. Am fi putut debloca 10% din Fondul de rezervă, adică aproximativ 500 de milioane de lei, și am fi avut la dispoziție resurse concrete pentru a interveni acolo unde este nevoie”, a mai spus Cseke Attila.

Ministrul a mai precizat că există resurse financiare pentru continuarea serviciilor medicale și a intervențiilor chirurgicale la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „CC Iliescu”, în urma discuției de astăzi cu managerul unității sanitare.

Ministerul Sănătății susține că situația financiară a sistemului este monitorizată și că sunt analizate în continuare soluții pentru asigurarea finanțării până la sfârșitul anului.