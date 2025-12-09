Profesorii din facultățile de Medicină și Farmacie vor ocupa posturi în spitale prin concurs sau examen. Proiectul se află în dezbatere

Cadrele didactice din facultățile de Medicină și Farmacie vor ocupa posturi în spitale și instituții publice de sănătate prin concurs sau examen, potrivit unui proiect de ordin care actualizează metodologia de ocupare a posturilor prin integrare clinică pentru personalul didactic medico-farmaceutic.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că marți a fost pus în transparență pe site-ul Ministerului Sănătății proiectul de ordin care actualizează metodologia de ocupare a posturilor prin integrare clinică pentru personalul didactic medico-farmaceutic.

Până acum, aceste posturi se ocupau fără examen sau concurs, scrie Mediafax.

„Eu cred că este echitabil și corect față de tot personalul medical să avem reguli clare, uniforme și transparente, valabile pentru toți. Ce se schimbă concret? Stabilim explicit cum personalul didactic poate ocupa, prin concurs sau examen, posturi în spitalele și instituțiile publice de sănătate (posturi deja prevăzute în structuri), definim condițiile de încadrare și ce înseamnă integrarea clinică, clarificăm responsabilitățile universităților și ale unităților sanitare, introducem un calendar clar al concursurilor/examenelor, stabilim componența comisiilor și criteriile de evaluare, reglementăm transparența, conflictul de interese, protecția datelor și situațiile speciale (suspendare, reluare, transfer). Știu că uneori apar rezistențe, dar prin colaborare și comunicare corectă lucrurile capătă sens și nuanță”, a precizat Alexandru Rogobete.