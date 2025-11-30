Ministrul Sănătății anunță că sunt în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR. „Nu sunt simple cifre. Este dovada unui ritm constant”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică, 30 noiembrie, că în prezent, 3.190 de contracte PNRR sunt în derulare, iar „17 spitale noi sunt, în acest moment, în construcție”.

„În ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într-o etapă în care investițiile nu doar că sunt aprobate, ci se văd, se simt și avansează în ritm rapid.

PNRR 2023: 108 milioane lei plǎți efectuate

PNRR 2024: 1.12 miliarde lei plǎți efectuate

PNRR 2025 semestrul I: 734 milioane lei plăți efectuate

PNRR 2025 semestrul II: 2,3 miliarde lei plǎți efectuate

TOTAL: 4,27 miliarde lei execuție bugetarǎ pânǎ acum

Nu sunt simple cifre. Este dovada unui ritm constant, lună de lună, în implementarea proiectelor, în echipamente moderne, în lucrări care avansează zilnic pe șantiere din toată țara”, transmite ministrul pe Facebook.

Rogobete precizează că sunt în derulare peste 3.190 de contracte prin PNRR, iar într-un portofoliu atât de mare este firesc ca unele proiecte să meargă rapid, iar altele să necesite ajustări. Acolo unde au apărut probleme, ministerul a intervenit pentru a corecta întârzierile și a asigura continuarea investițiilor.

În zona infrastructurii spitalicești, progresul este deja vizibil: 17 spitale noi sunt în construcție, proiecte care acum doi ani existau doar pe hârtie.

Pentru proiectele foarte mari, care depășesc durata PNRR, s-a asigurat continuitatea prin Programul Operațional Sănătate, unde nouă investiții strategice, inclusiv spitale județene și centre regionale în oncologie, cardiologie, neurologie și radioterapie, vor fi duse mai departe.