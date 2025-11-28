Ministrul Sănătății anunță includerea a trei noi unități în rețeaua națională de centre de expertiză pentru bolile rare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, 28 noiembrie, că se extinde rețeaua națională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unități specializate.

„Extindem rețeaua națională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unități specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil: bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut și bolile vasculare rare, patologia urologică complexă și bolile musculo-scheletare autoimune și autoinflamatorii.

Cele trei centre vor funcționa în cadrul:

• Spitalului Clinic de Urgență București – CEBR pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut și bolile vasculare rare

• Spitalului Clinic «Prof. Dr. Th. Burghele», București – CEBR pentru urologie

• Spitalului Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei, Constanța – CEBR pentru bolile musculo-scheletare autoimune și autoinflamatorii”, transmite Rogobete pe Facebook.

În structurile menționate, pacienții vor avea acces la diagnostic molecular și genomic, imagistică avansată, analize specializate, consiliere genetică și expertiză multidisciplinară.

„Sunt elemente esențiale pentru a reduce întârzierile care, în bolile rare, înseamnă uneori ani de incertitudine.

Aducem astfel rețeaua CEBR la 50 de centre funcționale, o infrastructură care începe să ofere predictibilitatea necesară pentru pacienții care, de multe ori, au trecut prin trasee medicale complicate, cu puține răspunsuri și multe bariere”, adaugă ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătăţii precizează că susţine această reţea nu doar prin deschiderea de centre noi, ci şi prin asigurarea accesului la tratamente moderne.

„Luna aceasta am introdus molecule esenţiale pentru pacienţii cu boli rare şi patologii severe, confirmând că recuperăm decalaje vechi şi transformăm recomandările în soluţii reale. Pentru că un sistem sănătos este un sistem în care pacienţii cu boli rare sunt văzuţi, sprijiniţi şi trataţi la timp. Iar asta înseamnă responsabilitate, empatie şi acţiune”, arată Rogobete.