 Platformă care arată unde poți beneficia de servicii medicale prin programele naționale de sănătate, disponibilă începând din 30 octombrie | adevarul.ro
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Platformă care arată unde poți beneficia de servicii medicale prin programele naționale de sănătate, disponibilă începând din 30 octombrie

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Pacienții care vor să afle unde pot beneficia de servicii medicale prin programele naționale de sănătate au la dispoziție, începând de vineri, 30 octombrie, un nou instrument digital lansat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Platforma oferă informații despre unitățile medicale implicate în programele curative, dar și date statistice privind numărul de beneficiari și cheltuielile alocate.

CNAS promite acces simplu și facil la informații
CNAS promite acces simplu și facil la informații Foto: CNAS

„Persoanele care vor să obțină informații detaliate despre programele și subprogramele naționale de sănătate curative, gestionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), au de astăzi la dispoziție un nou instrument informatic. Acesta permite identificarea rapidă a unităților medicale care oferă servicii în cadrul fiecărui program și subprogram național de sănătate curativ, selectarea informației dorite putându-se efectua atât pe tip de furnizor cât și pe zone geografice” a transmis CNAS, vineri, într-un comunicat.

Instrumentul informatic oferă informații statistice detaliate despre fiecare program și subprogram național de sănătate curativ, cum ar fi evoluția cheltuielilor, a numărului de pacienți și a costului mediu pe pacient, atât la nivel național cât și defalcat pe fiecare casă de asigurări de sănătate în parte.

„Acest instrument informatic poate fi accesat pe site-ul instituției, https://cnas.ro/, în secțiunea `Informații asigurați/neasigurați`, sub-secțiunea `Programe naționale de sănătate curative`, sau urmând linkul direct: https://cnas.ro/extra/dashboard_programe_cnas_12.html, explică CNAS.

În momentul de față, în cele 16 programe naționale de sănătate curative gestionate de CNAS sunt înscriși circa 1,8 milioane de pacienți, iar bugetul total alocat în anul 2026 este de circa 14,7 miliarde lei, adică aproape o cincime din cheltuielile pentru sănătate ale instituției.

„Această nouă facilitate a fost creată, în primul rând, din respect pentru timpul și liniștea pacienților, care pot găsi acum mult mai simplu sprijinul medical de care au nevoie. Este un spațiu deschis deopotrivă medicilor, jurnaliștilor și cercetătorilor care vor să înțeleagă realitatea din teren.

Dincolo de tehnologie, datele pe care le publicăm arată o realitate de necontestat: an de an, investim resurse tot mai mari în tratamente și programe naționale. Sperăm ca transparența totală a acestor cifre să dărâme un mit dureros: CNAS nu este aici ca să facă economii, ci ca să garanteze că banii din sănătate se transformă în șanse reale la viață pentru fiecare asigurat”, afirmă Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al CNAS citată n comunicat.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate precizează că în perioada imediat următoare, instrumentul informatic va continua să fie dezvoltat și optimizat, în funcție de observațiile și propunerile utilizatorilor.

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