Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că de la 1 septembrie pacienții vor putea raporta online cazurile în care au fost redirecționați, în mod abuziv, de la spitale de stat către cabinete private. Măsura, prezentată ca un pas spre transparență și corectitudine, este însă criticată dur de Asociația Națională pentru Protecția Pacienților (ANPP), care atrage atenția că sistemul nu dispune de infrastructura necesară.

Ministrul Alexandru Rogobete vorbește despre o schimbare de paradigmă și despre respectul pe care statul trebuie să-l arate pacienților. Dar în spatele măsurii, spun specialiștii, nu există infrastructura necesară.

Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților (ANPP), într-un interviu exclusiv pentru Adevărul, atrage atenția că sesizările riscă să rămână „îngropate” sau folosite doar pentru conturarea unei bune imagini a instituțiilor statului.

Rogobete promite schimbarea: „Sănătatea românilor nu se negociază”

Într-o postare pe Facebook, în data de 17 august, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis ferm faptul că pacienții români nu trebuie să fie puși să plătească pentru servicii pe care le au garantate prin sistemul public.

„Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că nu mai sunt locuri, s-a terminat plafonul, CT/RMN este stricat, laboratorul nu funcționează sau că nu există condiții – și sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă și nedemnă”, a subliniat Rogobete.

Pentru a combate acest fenomen, ministrul a anunțat că de la data de 1 septembrie 2025 va fi disponibil un formular online pe site-ul Ministerului Sănătății.

Astfel, pacienții vor putea raporta concret situațiile de abuz, precizând spitalul, medicul implicat, cabinetul privat indicat și costurile impuse.

„Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat. (...) Pacienții merită tratament corect, demnitate și grijă – nu umilință și presiuni financiare. Sănătatea românilor nu se negociază”, a declarat ministrul.

Pacienți: „Este o chestiune de PR”

Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, consideră însă că măsura este mai degrabă o acțiune de imagine decât o soluție reală pentru pacienți.

„Este o chestiune de PR a ministrului. El știe foarte bine că vin foarte multe sesizări, așa cum vin și la noi. Problema este cine le soluționează? Dacă la noi vin 3-4 sesizări pe zi, deja ne ocupă foarte mult timp să soluționăm, pentru că soluționarea înseamnă să apelezi la niște specialiști. Persoana care primește sesizarea doar cunoaște managementul sesizărilor și repartizării pe specialiști și pe domenii. Sunt sesizări care vizează diverse domenii. Cine face asta?”, a declarat Barbu, pentru Adevărul.

Mai mult decât atât, a prezentat, în mod concret, cât de complicată este soluționarea sesizărilor, în cazul intituției pe care o conduce:

„La noi, un număr de patru sesizări ocupă o zi întreagă. Apelăm la numeroși specialiști, unele soluții ne sunt date inclusiv după zece zile. Între timp apar alte sesizări. E un mecanism complex. O persoană de la relații cu publicul nu poate face așa ceva, pentru că nu are expertiză medicală sau de management sanitar”, a explicat el.

Președintele ANPP avertizează că Ministerul Sănătății nu are nici personal, nici compartiment dedicat pentru un asemenea volum de sesizări:

„La Ministerul Sănătății nu văd care dintre direcții le putem transfoma. Ar însemna să fie un compartiment de dimensiunea COSU (Compartiment pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății). Multe sunt legate de Casa de Asigurări de Sănătate. La CNAS nu există în schema de organizare un astfel de compartiment. Mai mult, nu există o echipă de specialiști care să preia aceste sesizări, să le analizeze din punct de vedere tehnic.”

Totodată, solicitările ar trebui triate pe domenii, întrucât poate fi vorba de chestiuni legate de probleme medicale sau probleme de ordin administrativ.

„Vânătoare de vrăjitoare” și sesizări „îngropate”

Liderul ANPP avertizează că, în lipsa unei infrastructuri clare și a unui Ordin de Ministru în care să fie prevăzută, sesizările riscă să fie tratate superficial.

„Cineva trebuie să le soluționeze. Dacă ministrul vrea să facă vânătoare de vrăjitoare, poate să preia ici colo câte o sesizare și să-și facă imagine. Dacă vrea să rezolve serios această chestiune, o poate face printr-un Ordin de Ministru care să prevadă o întreagă infrastructură”, a spus Barbu.

El a contintuat să atragă atenția și asupra altor probleme:

„La CNAS nu se poate, pentru că sunt probleme locale, ale Caselor Județene în relația cu furnizorii contractuali. În plus, există și situații ale pacienților neasigurați. Sunt foarte multe aspecte pe care ar trebui să le rezolve, întâi de toate, ministrul. Această decizie trebuie luată odată cu realizarea unei infrastructuri. Soluționarea sesizărilor trebuie să aibă un aparat propriu.”

Vasile Barbu mai susține că și până acum pacienții au trimis sesizări la minister, însă acestea au fost, în marea lor majoritate, „îngropate”: „La minister ajung foarte multe sesizări, dar ele sunt lăsate acolo sau, rareori, trimise la diverse instituții”, precizează specialistul.

Practic, nici așa problemele nu își găsesc rezolvare, ci pacienții sunt trimiși înapoi, după cum a explicat președintele ANPP. Ministerul direcționează sesizările către Casa Națională de Asigurări, care la rândul său, le trimite la Casa Județeană. Apoi, „casa județeană nu poate rezolva, pentru că nu are propriul aparat”, concluzionează președintele ANPP.

El a reamintit și că un sistem similar s-a încercat în cazul problemelor de lipsă a medicamentelor, la care în prezent, nimeni nu mai apelează.

Lispurile cronice ale sistemului

Liderul ANPP consideră că un astfel de sistem de raportări nu va soluționa nevoile reale ale pacienților. Adevăratele probleme pornesc de la lipsurile cronice din sistemul medical:

„Avem probleme și din cauza indisciplinei, dar cele mai multe sunt generate de lipsuri. Unitățile medicale, furnizorii, medicii, nu au cu ce să rezolve anumite probleme”, a declarat Vasile Barbu.

El a detaliat că aceste lipsuri includ absența medicamentelor esențiale pentru pacienții cu boli rare sau cancer și imposibilitatea de a efectua analize de genetică medicală, pe motiv de lipsa banilor.

„Problemele sunt atât de grave în sistem: nu avem bani de medicamente pentru pacienții cu boli rare, pentru pacienții cu cancer, nu avem bani pentru anumite analize medicale de genetică medicală”, avertizează Barbu.