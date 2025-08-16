Ministrul Sănătății a găsit bani și anunță modernizarea ambulatoriilor. 120 mil. de euro pentru extinderi, modernizări și dotări

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate pentru a facilita accesul rapid al pacienților la diagnostic și tratament, fără internări inutile. Printr-un proiect de 120 milioane euro din fonduri europene, acestea se vor moderniza, extinde și dota.

În ciuda tăierilor anunțate, ministrul Sănătății a găsit zeci de milioane de euro pentru investiții

Potrivit ministrului, România investește acum 120 de milioane de euro din fonduri europene în dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate.

„Nu mai așteptăm alți 35 de ani – dezvoltăm acum ambulatoriile de specialitate pentru ca pacienții să aibă acces rapid la diagnostic și tratament, fără internări inutile

120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate În România, prea mulți pacienți au simțit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile și a așteptărilor obositoare pentru o simplă consultație. Schimbăm această realitate. Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate și investim masiv pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile” a scris ministrul, sâmbătă, pe Facebook.

Reformele legislative aflate în curs urmăresc să aducă beneficii concrete pacienților:

Program extins până la ora 20:00 în ambulatoriile spitalelor publice;

Mai multă flexibilitate pentru manageri și șefii de secție în organizarea activității medicale;

Creșterea finanțării de la 5 lei/punct la 6,5 lei, urmând ca din 2026 să ajungă la 8 lei;

Eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici din programele naționale, indiferent de statutul de asigurat.

Până acum, în țară, au fost modernizate doar 69 de ambulatorii

Pe partea de investiții, prin PNRR au fost modernizate deja 69 de ambulatorii cu un buget de peste 1 miliard de lei. Noul proiect european va permite extinderi, modernizări, construcții noi și dotări cu echipamente moderne în întreaga țară. Proiectele pot fi depuse până pe 16 octombrie 2025, ora 17:00, pe platforma MySMIS2021, anunță Ministerul Sănătății.

„Pacienții nu sunt singuri – eu și echipa de la Ministerul Sănătății suntem alături de ei. Știu că unele măsuri deranjează în sistem – dar ele aduc un câștig real pentru pacienți. Iar pentru mine acesta este singurul obiectiv: un sistem care să răspundă nevoilor oamenilor, nu obișnuințelor birocratice.” și-a încheiat ministrul Alexandru Rogobete postarea.