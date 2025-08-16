search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ministrul Sănătății a găsit bani și anunță modernizarea ambulatoriilor. 120 mil. de euro pentru extinderi, modernizări și dotări

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate pentru a facilita accesul rapid al pacienților la diagnostic și tratament, fără internări inutile. Printr-un proiect de 120 milioane euro din fonduri europene, acestea se vor moderniza, extinde și dota. 

Ministrul anunță că se vor moderniza ambulatorii cu bani nerambursabili / Sursa foto: Inquam Photos
Ministrul anunță că se vor moderniza ambulatorii cu bani nerambursabili / Sursa foto: Inquam Photos

În ciuda tăierilor anunțate, ministrul Sănătății a găsit zeci de milioane de euro pentru investiții

Potrivit ministrului, România investește acum 120 de milioane de euro din fonduri europene în dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate. 

„Nu mai așteptăm alți 35 de ani – dezvoltăm acum ambulatoriile de specialitate pentru ca pacienții să aibă acces rapid la diagnostic și tratament, fără internări inutile

120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate În România, prea mulți pacienți au simțit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile și a așteptărilor obositoare pentru o simplă consultație. Schimbăm această realitate. Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate și investim masiv pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile” a scris ministrul, sâmbătă, pe Facebook.  

Reformele legislative aflate în curs urmăresc să aducă beneficii concrete pacienților: 

  • Program extins până la ora 20:00 în ambulatoriile spitalelor publice;
  • Mai multă flexibilitate pentru manageri și șefii de secție în organizarea activității medicale;
  • Creșterea finanțării de la 5 lei/punct la 6,5 lei, urmând ca din 2026 să ajungă la 8 lei;
  • Eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici din programele naționale, indiferent de statutul de asigurat.

Până acum, în țară, au fost modernizate doar 69 de ambulatorii 

Pe partea de investiții, prin PNRR au fost modernizate deja 69 de ambulatorii cu un buget de peste 1 miliard de lei. Noul proiect european va permite extinderi, modernizări, construcții noi și dotări cu echipamente moderne în întreaga țară. Proiectele pot fi depuse până pe 16 octombrie 2025, ora 17:00, pe platforma MySMIS2021, anunță Ministerul Sănătății. 

„Pacienții nu sunt singuri – eu și echipa de la Ministerul Sănătății suntem alături de ei. Știu că unele măsuri deranjează în sistem – dar ele aduc un câștig real pentru pacienți. Iar pentru mine acesta este singurul obiectiv: un sistem care să răspundă nevoilor oamenilor, nu obișnuințelor birocratice.” și-a încheiat ministrul Alexandru Rogobete postarea. 

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
stirileprotv.ro
image
Românul care a vândut ALASKA, evocat de Dan Negru! George Pomuț a fost lăudat și de Bill Clinton!
gandul.ro
image
Reacții după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Pacea din Ucraina 'mai aproape ca niciodată'
mediafax.ro
image
Cine e femeia care l-a înfruntat pe Vladimir Putin în Alaska. Întrebarea incomodă la care liderul rus nu a vrut să răspundă
fanatik.ro
image
Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
"Ce rușinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, după summitul istoric din Alaska
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
De ce pacea în Ucraina e încă departe după summitul istoric. Analist: Chestiunea teritorială e secundară
observatornews.ro
image
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Din ce în ce mai mulţi grădinari toarnă detergent de vase pe iarbă. Gestul, unul salvator în această perioadă, spun specialiştii
playtech.ro
image
Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a adus sfârșitul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Zodiile care au parte de o surpriză financiară înainte de finalul lunii
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică? jpeg
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!