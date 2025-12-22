Zegrean, ironic cu judecătorii care se tem să reclame problemele din sistem: „Dacă sunt așa fricoși, trebuiau să se facă preoți”

Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a lansat luni un atac la adresa judecătorilor care reclamă disfuncții în sistemul de justiție, dar care nu au participat la dezbaterile publice inițiate de președintele României, Nicușor Dan, de teama unor eventuale represalii.

Zegrean s-a declarat surprins de magistrații care susțin acum că ar fi fost constrânși să pronunțe anumite soluții. „Nu îi înțeleg pe cei care vin acum și spun că au fost obligați. De ce nu au spus atunci? Dacă o făceau, nu se ajungea aici”, a afirmat fostul președinte CCR, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Acesta a subliniat că legislația românească oferă suficiente garanții pentru independența judecătorilor și că aceștia nu se află sub autoritatea superiorilor ierarhici. „Judecătorii nu sunt supuși nimănui. Președintele judecătoriei nu este stăpân peste ei. Numai CSM-ul îi poate sancționa”, a precizat Zegrean.

„Nu se tem de criminali, dar se tem de șefi”

Comentând afirmația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia unii judecători ar fi cerut să fie aduși din benzinării la consultările de la Cotroceni, Augustin Zegrean a ironizat lipsa de curaj a acestora.

„Dacă sunt așa fricoși, nu trebuiau să se facă judecători. Trebuiau să aleagă o meserie mai blândă, preoți sau călugări. Nu se tem de criminalii pe care îi condamnă, dar se tem de șefii lor”, a spus el.

Fostul președinte al CCR a adăugat că, în cei 45 de ani de activitate în sistemul de justiție, nu a întâlnit situații în care judecătorii să fie concediați sau constrânși pentru soluțiile pronunțate. „Nu am văzut pe nimeni dat afară de șef pentru o soluție”, a declarat Zegrean.

Președintele nu are atribuții constituționale pentru a organiza un referendum în justiție

Augustin Zegrean a mai afirmat că președintele României nu are atribuții constituționale pentru a organiza un referendum în justiție și nici pentru a demite Consiliul Superior al Magistraturii. „Aceste inițiative nu sunt în fișa postului”, a spus fostul judecător constituțional.

În acest context, el a respins și ideea suspendării președintelui, arătând că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de Constituție.

„Constituția spune clar: dacă președintele a comis fapte grave prin care încalcă Constituția. Încă nu le-a comis, doar le-a propus. Nu îl poți suspenda pentru ce vrea să facă, ci doar pentru ce a făcut”, a explicat Zegrean.

Totodată, acesta a atras atenția că termenul de „referendum” a fost utilizat greșit, întrucât legislația românească nu prevede referendumuri pe profesii. O eventuală consultare a magistraților ar fi posibilă doar cu acordul CSM.

Augustin Zegrean a respins ideea unei demiteri colective a Consiliului Superior al Magistraturii. „Nu se poate. Există posibilitatea revocării unor membri, dar nu toți odată. Este un demers sortit pieirii”, a mai spus acesta.