Pacienți de la spitale de stat cu servicii gratuite, trimiși abuziv la clinici private. Ministrul Sănătății lansează un formular online pentru sesizări

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o măsură concretă pentru protecția pacienților: de la 1 septembrie, aceștia vor putea raporta online orice situație în care au fost redirecționați abuziv de la spitalele publice către cabinete private, pentru servicii care ar fi trebuit să fie gratuite.

Realitatea dură din spitalele de stat. După ce că sunt bolnavi, pacienții sunt trimiși la clinici private, deși pot beneficia de servicii gratuite în acel spital

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, atrage atenția asupra practicilor inacceptabile din sistemul medical public, unde pacienții sunt uneori redirecționați către cabinete private sub pretexte false, pentru servicii care ar trebui să fie gratuite.

„În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligația de a trata pacienții. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că „nu mai sunt locuri”, „s-a terminat plafonul”, „CT/RMN este stricat”, „laboratorul nu funcționează” sau că „nu există condiții” – și sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit.

Această practică este inacceptabilă și nedemnă. Am spus ferm și repet: activitatea medicală în privat se desfășoară după programul din spitalul public, nu în locul acestuia și nu în detrimentul pacienților.

Nu vreau să se înțeleagă greșit, nu generalizez! În spitalele de stat există oameni minunați, care țin acest sistem pe umeri și care fac tot ce le stă în putință pentru a ajuta. Însă există și excepții, iar acestea nu ne fac bine!”, a scris ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook.

Ministrul Sănătății anunță măsuri drastice împotriva acestor practici abuzive

Pentru a combate aceste abuzuri, Ministerul Sănătății va pune la dispoziție, începând cu 1 septembrie, un formular online prin care pacienții pot raporta astfel de situații, iar sesizările vor fi analizate și verificate în colaborare cu CNAS, pentru a fi aplicate sancțiuni acolo unde este cazul.

„Am decis o măsură concretă: din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situații. Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse.

Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat.

Ca ministru al sănătății, nu pot să cer încredere oamenilor în sistem, dacă nu le arătăm respect. Pacienții merită tratament corect, demnitate și grijă – nu umilință și presiuni financiare”, a precizat ministrul Sănătății.

Ministrul subliniază că această măsură urmărește nu doar protejarea drepturilor pacienților, ci și susținerea medicilor corecți, care își desfășoară activitatea cu profesionalism și respect pentru oameni.

„Îmi asum alături de echipa mea această schimbare, oricât de greu ar fi și oricâtă rezistență ar exista. Sănătatea românilor nu se negociază, iar pacienții nu sunt singuri. Nici medicii care acționează corect, gândindu-se la binele omului pe care îl au în față. Acest personal medical, de buna-credință, are Ministerul Sănătății alături - până la capăt!” și-a încheiat mesajul șeful Sănătății.