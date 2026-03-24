Healthcare Forum. „Adevărul” aduce, marți, la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Pe 24 martie, publicația noastră organizează Healthcare Forum. Adevărul despre Sănătatea Românilor. Dezbaterea reunește, într-un dialog deschis, de la ora 10:00, oficiali de rang înalt precum ministrul Alexandru Rogobete, manageri ai marilor unități medicale – printre care dr. Adrian Marinescu și dr. Alexandru Ulici –, medici de renume și reprezentanți ai pacienților. Într-un efort de a găsi soluții concrete, forumul va aborda patru piloni critici: de la eliminarea decalajelor de tratament între urban și rural, până la rolul inovației digitale și importanța vitală a prevenției în medicina de familie.

Principalele teme dezbătute la eveniment

Panel 1 . Accesul pacienților la spitale și tratamente și decalajele din sistem - În care vor fi discutate subiecte precum decalajele dintre zonele urbane mari și cele mici, soluții pentru acces echitabil la sistemul sanitar, stadiul spitalelor regionale, precum și accesul la medicamente și rolul distribuitorilor si producătorilor locali de medicamente.

Panel 2. Public, privat și străinătate - Va aduce în atenție aspectele pe care le putem învăța de la alte sistemele de sănătate din Uniunea Europeană,importanța sprijinului, rolul investițiilor private, dar și colaborarea stat-privat și situația medicilor care lucrează în ambele sisteme.

Panel 3. Inovația în sănătate - Se va discuta despre digitalizare, telemedicinǎ, utilizarea inteligenței artificiale în diagnostic și prevenție.

Panel 4. Prevenția - Va fi abordat rolul medicinei de familie în acest sens, dar și cum afectează criza medicilor atât prevenția și diagnosticarea; problemele cu care se confruntă rezidenții vor fi, de asemenea, dezbătute.

Cine va participa la Healthcare Forum

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se va alătura online evenimentului. În sală, la deschidere, va fi prezentă și Stela Firu, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Lista invitaților care vor dezbate temele principale este următoarea:

Panel 1

Valentin-Florin Ciocan - președinte Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS)

Dr. Adrian Marinescu - manager al Institutului Național de Boli Infecțioase ,,Dr. Matei Balș"

Simona Mocanu - manager Spitalul Orășenesc Videle

Dr. Ramona Boghianu - medic chirurg în cadrul Spitalului Orășenesc Videle

Radu Gănescu - președinte COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Boli Cronice)

Cătălin Radu - director general Bristol Myers Squibb (BMS) România

Vlad Mixich - Team Leader la Banca Europeană de Investiții

Panel 2

Dr. Cătălin Cîrstoveanu - șef secție Terapie Intensivă Neonatală, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Marie Curie"

Dr. Lucian G. Pop - medic primar Obstetrică Ginecologie, șef de lucrări în cadrul UMF ,,Carol Davila"

Monica Althamer - navigator de pacienți, director programe ,,NaviCare" și ,,Spitale Publice din Bani Privați, ,în cadrul Fundației Metropolis

Andreea Minuță - director executiv Divizia Abonamennte, în cadrul ,,Regina Maria"

Panel 3

Dr. Iulia Țincu - medic primar pediatrie, medic specialist gastroenterologie pediatrica, Director Medical Spitalul Clinic de Copii ,,Dr. Victor Gomoiu"

Rozalina Lăpădatu - președinte Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune

Vasile Barbu - președinte Asociația Națională pentru Protecția Pacienților

Panel 4

Dr. Sandra Alexiu - medic primar de familie, președintele Asociației Medicilor de Familie București Ilfov

Dr. Cosmina Berbecel - medic primar de familie,

Dr. Alexandru Ulici - manager al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Grigore Alexandrescu"

Diana Nastasă - președintele Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți

Alexandru Ciuncan - președinte și director general UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România)

Adevărul este un mediator imparțial care aduce la un loc toate vocile relevante din domeniu.Sănătatea nu este doar un serviciu, ci o infrastructură critică care sustine funcționarea societății.