Exclusiv Centrele de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș, aproape gata. Rogobete: „În vară le vom da în folosință”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit detalii despre stadiul celor trei centre pentru tratarea marilor arși aflate în construcție în România. Potrivit oficialului, două dintre acestea ar putea fi date în folosință în cursul acestei veri, iar centrul destinat copiilor înregistrează un ritm susținut de execuție și ar putea fi finalizat anul viitor.

„Cele trei construcții, cele trei centre de arși au început în anul 2022. La Timișoara și la Târgu Mureș clădirile sunt finalizate, se lucrează la instalarea echipamentelor, asigurarea fluxurilor, ultimele detalii. Undeva în această vară le vom da în folosință pe ambele”, a anunțat ministrul Rogobete, în cadrul Healthcare Forum „Adevărul”.

Acesta a precizat că proiectele au cunoscut întârzieri semnificative, fiind inițiate încă din 2015, iar la momentul preluării mandatului, în 2022, toate cele trei obiective erau blocate. Ulterior, lucrările au fost deblocate și reluate în ritm accelerat.

În ceea ce privește centrul destinat pacienților pediatrici, acesta este construit în curtea Spitalul Grigore Alexandrescu. Ministrul a explicat că proiectul a înregistrat o întârziere inițială, însă evoluția lucrărilor este una pozitivă.

„Primul și singurul Centru de arși pentru copii, care se construiește în curtea Spitalului Grigore Alexandrescu, a avut o oarecare întârziere, dar se recuperează. Se lucrează deja la etajul patru. Estimăm că anul viitor, în primăvară, va fi finalizat”, a mai declarat ministrul Sănătății.

Oficialul a adăugat că a efectuat marți, 23 martie, o vizită la Bruxelles, unde se află unul dintre cele mai mari centre pentru tratarea marilor arși din Europa, subliniind importanța colaborării și schimbului de expertiză.

„Vom include expertiza centrului de la Bruxelles pentru pornirea spitalelor din România. Este foarte important. Am discutat cu reprezentanții acestui spital, care și-au arătat disponibilitatea de a veni în România, de a vizita centrele. Echipele medicale din România vor veni la Bruxelles pentru a se adapta celor mai riguroase standarde”, a spus Rogobete.

Potrivit Ministerului Sănătății, aceste investiții reprezintă un pas esențial pentru dezvoltarea infrastructurii medicale dedicate pacienților cu arsuri severe, o categorie pentru care România a depins până acum în mare măsură de transferuri medicale în străinătate.

