Exclusiv Schimbări importante la rezidențiat. Rogobete anunță că posturile nu vor mai fi „din pix”, ci corelate cu nevoile sistemului de sănătate

Ministerul Sănătății schimbă modul de stabilire a locurilor și posturilor la rezidențiat, după ani în care acestea au fost criticate că ar fi fost alocate „din pix”. Alexandru Rogobete anunță că, începând din acest an, numărul de posturi va fi corelat cu analize demografice și cu nevoile reale ale sistemului sanitar, pe baza datelor privind resursa umană și estimările de pensionare din fiecare specialitate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că în ultimii ani au fost luate măsuri pentru creșterea numărului de locuri la rezidențiat în specialitatea medicină de familie, cu scopul de a reduce deficitul de personal din sistemul sanitar.

„Anul trecut, la rezidențiat, a fost cel mai mare număr de locuri la medicina de familie din ultimii zece ani, tocmai pentru că trebuie închis acest decalaj. Medicina de familie reprezintă fundația sistemului de sănătate. Este la fel de importantă cum este componenta de ambulatoriu de specialitate. Eu cred că această diferență a numărului de posturi poate fi reglată în timp”, a afirmat ministrul Alexandru Rogobete, în cadrul Healthcare Forum „Adevărul”.

Acesta a subliniat că, în trecut, alocarea locurilor și a posturilor nu a fost întotdeauna fundamentată pe analize demografice și pe nevoile reale ale sistemului.

„O să spun ceva ce o să supere pe mulți. Ani la rând s-au scos posturile din pix, fără o estimare clară, fără să știm câți doctori vor ieși la pensie în următorii cinci ani pe fiecare specialitate, fără să ții cont de aceste date demografice absolut esențiale”, a precizat Rogobete.

Potrivit acestuia, Ministerul Sănătății a realizat o analiză detaliată privind resursa umană din spitale, inclusiv grupele de muncă și estimările privind pensionările pe specialități, pentru a fundamenta mai corect numărul de locuri scoase la rezidențiat în acest an.

„Anul acesta am făcut o analiză pentru a ști pentru fiecare spital, grupele de muncă, câți vor ieși la pensie pe fiecare specialitate. Iar anul acesta, la rezidențiat, vom scoate numărul de posturi adaptat. Discrepanța nu se va opri peste noapte, dar este un punct de plecare important”, a mai transmis ministrul Sănătății.