MAE răspunde dur Rusiei după amenințările la adresa Ucrainei: „Este o escaladare gravă și iresponsabilă. Nu ne vom lăsa intimidați”

Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat după o amenințare venită din partea Ministerului rus de Externe, calificând-o drept o „escaladare gravă și iresponsabilă” care, dacă ar fi pusă în aplicare, ar putea constitui o crimă de război împotriva populației ucrainene.

Reacția vine în contextul în care diplomația rusă a transmis un mesaj printr-un comunicat oficial și pe rețelele sociale, considerat de partea română drept o amenințare cu posibile consecințe grave din perspectiva dreptului internațional.

În acest context, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul MAE, unde partea română i-a transmis un mesaj de protest. Autoritățile române au subliniat că nicio declarație publică sau postare pe rețelele sociale nu poate suspenda obligațiile legale internaționale ale Federației Ruse, inclusiv respectarea normelor de drept internațional.

„Nu ne vom lăsa intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev”, a transmis MAE pe rețeaua X.

De asemenea, diplomația română a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și independența Ucrainei, subliniind că aceasta are „dreptul legitim și inalienabil la suveranitate și libertate în deplină securitate”.

Luna aceasta, Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta după atacurile masive cu drone lansate de Moscova asupra regiunii ucrainene Transcarpatia, locuită de o importantă comunitate etnică maghiară, dar și de români. Este pentru prima dată când autoritățile ungare recurg la un astfel de gest diplomatic în legătură cu bombardamentele rusești asupra Ucrainei. Ministrul de Externe, Anita Orbán, l-a chemat pe ambasadorul rus pentru o întâlnire ce a avut loc joi, 14 mai.