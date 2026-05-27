Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Cioban acuzat de braconaj după ce a omorât cu toporul un urs care îi atacase oile

Un bărbat din județul Sălaj are dosar penal pentru braconaj după ce a ucis cu toporul un urs care i-ar fi atacat turma de oi.

Urs FOTO: Shuuterstock
Întâmplarea a avut loc în urmă cu o săptămână, pe un teren din localitatea Perii Vadului, județul Sălaj.

Furios după ce ursul i-a atacat turma de oi, ciobanul a decis să ucidă animalul sălbatic. Ajutat de câinii de la turmă, ciobanul s-a ascuns în spatele unui copac, iar în momentul în care ursul a trecut prin dreptul său l-a lovit direct în moalele capului.

Apoi, acesta i-a aplicat ursului mai multe lovituri de topor până când l-a ucis.  

După ce a omorât ursul, ciobanul a jupuit animalul și i-a vândut blana. Poliția a deschis un dosar penal, după ce s-a autosesizat, iar blana a fost recuperată și predată autorităților.

„Din cercetări, s-a stabilit faptul că un bărbat de 50 de ani, din comuna Ileanda, în timp ce se afla cu turma de ovine în extravilanul localității Perii Vadului, cu ajutorul câinilor de la stână și folosindu-se de un topor, ar fi ucis un exemplar de urs care ar fi atacat ovinele. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj cinegetic, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Totodată, blana animalului a fost predată Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj”, potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Sălaj.

În 2025 au fost raportați 26 de urși în pădurile din Sălaj. În 2026, se apreciază că numărul exemplarelor este cu aproximativ 10 mai mare.

