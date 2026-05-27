Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Ce naționale pot produce surprize la Campionatul Mondial de fotbal 2026

Fiecare Cupă Mondială are particularitățile sale și probabil așa se va întâmpla și la ediția din 2026. În ultimele decenii, au apărut surprize notabile, precum calificarea Croației în finala CM 2018 sau semifinala Marocului de la CM 2022. Numărul echipelor participante a crescut acum la 48, sunt mai multe meciuri, intervine uzura, deci șansele să apară surprize sunt și mai mari.

Norvegianul Haaland, prolific și la echipa națională FOTO EPA

Naționale care pot produce surpriza la Cupa Mondială

Croația, finalistă la CM 2018 și locul trei la CM 2022, nu mai poate fi considerată o surpriză. Totuși, sunt alte naționale de luat în seamă la Mondialul nord-american și care vizează cel puțin o clasare între primele opt echipe ale lumii.

Norvegia, Japonia, Columbia, Elveția și Maroc sunt câteva dintre selecționatele care merită menționate înainte de startul competiției. Obiectivul lor este să ajungă cât mai departe în fazele eliminatorii.

Norvegia - nordicii, prima dată la CM din 1998 încoace

Norvegia participă la Cupa Mondială 2026 pentru prima dată din 1998 încoace. Nordicii au parte de o generație fantastică. Cu Haaland, Odegaard și Sorloth în teren, „vikingii” își propun o clasare cel puțin în faza sferturilor de finală.

De altfel, Norvegia a primit o cotă infimă să iasă din grupă, 1,2. Ca să ajungă cel puțin în sferturi, nordicii au o cotă de 2,75, iar pentru câștigarea trofeului nu mai puțin de 26 pe site-urile de pariuri fotbal.

Japonia - cea mai solidă formație din Asia

Japonia a produs două mari surprize la CM 2022, învingând atât Germania, cât și Spania în faza grupelor. „Samuraii” s-au oprit în optimi, dar generația niponilor este și mai bună la CM 2026. Suzuki, Doan, Ueda sau Maeda sunt câteva dintre „starurile” asiaticilor.

Niponii primesc în acest moment o cotă de 2.45 ca să ajungă în sferturile de finală. Ca să iasă din grupe, cota este și mai mică, de 1,27. În ceea ce privește câștigarea Cupei Mondiale, ceea ce ar fi o uriașă surpriză, Japonia este creditată cu o cotă de 51.

Columbia - sud-americanii sunt gata de revanșă

Columbia nu s-a calificat la CM 2022, dar este dornică de revanșă față de fanii săi după rezultatele mai slabe din ultima perioadă. „Los cafeteros” au ajuns până în sferturi la CM 2014, iar obiectivul este similar la ediția din acest an.

Cu Diaz, Suarez și James Rodriguez în teren, calitatea columbienilor crește semnificativ iar sud-americanii pot fi una din surprizele plăcute ale acestei ediții, fără doar și poate. Columbia a primit următoarele cote: 1,13 să iasă din grupe, 3,25 să ajungă în sferturi și 36 să câștige competiția.

Elveția - europenii formează un grup unit, capabil de surprize

Elveția este puțin băgată în seamă de specialiști. Dacă la turneele finale anterioare elvețienii n-au depășit optimile, șansa le poate surâde în 2026. Jucători precum Xhaka, Manzambi, Embolo și Ndoye pot face diferența și să aducă o calificare măcar în „sferturi”.

Bookmakerii afișează o cotă infimă, de 1,13, ca Elveția să iasă din grupe. Pe de altă parte, o calificare în sferturi a elvețienilor este puțin anticipată, de aceea primește cota 5.50. În ceea ce privește câștigarea trofeului, Elveția are o cotă de 81.00.

Maroc - repetă africanii performanța din 2022?

Foarte puțini specialiști au anticipat o calificare a Marocului în semifinalele CM Qatar 2022. Africanii au terminat pe poziția a patra precedentul turneu final. Generația lor pare la fel de bună și în 2026, acolo unde se țintește un obiectiv asemănător.

Campioana Africii se va baza pe un nucleu de jucători importanți, cum ar fi Hakimi, El Khannouss sau Brahim Diaz. Marocanii sunt văzuți mari favoriți să iasă din grupe, primind o cotă de 1,12. Ca să ajungă în sferturi au primit cota de 4,5, iar la câștigarea trofeului o cotă uriașă, de 51.

