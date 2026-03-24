Radiografia pieței asigurărilor de sănătate: 860.000 de români beneficiază de protecție privată

Prezent la Healthcare Forum, eveniment organizat de Adevărul, Alexandru Ciuncan (președintele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România) a anunțat că în 2025, piața asigurările private de sănătate a crescut cu aproximativ 10%. ,,Facem cercetări sociologice și vedem că este un interes în creștere al românilor", a declarat Alexandru Ciuncan.

Cum stă piața asigurărilor private de sănătate din România

,,Dacă ne uităm în aproape toate țările cu economii dezvoltate, vedem că asigurările voluntare private din sănătate au un rol extrem de important. În România este una dintre piețele cele mai dinamice. Estimăm că sunt aproximativ 860.000 de români - potrivit datelor de la finalul anului 2025 - care beneficiază de astfel de produse. Adică sunt protejați de astfel de asigurări", a precizat Alexandru Ciuncan.

Cele mai multe astfel de asigurări sunt încheiate de către angajatori.

,,Creșterea e cam cu 9-10%. E una dintre cele mai efervescente zone ale industriei de asigurări. Lucrurile se dezvoltă bine. Cred că ar putea să se dezvolte mai accelerat, dacă deductibilitățile fiscale ar fi actualizate. În momentul de față, asigurările voluntare de sănătate beneficiază de o deductibilitate de 400 de euro la angajat și angajator. Nivelul a fost stabilit acum 10 ani, e clar că trebuie actualizat. Avem discuții foarte bune cu Executivul, cu Ministerul Sănătății. Sperăm să avem discuții similare și cu reprezentanții Ministerului de Finanțe", a spus președintele UNSAR.

Potrivit acestuia, asigurările medicale private, ajută și statul.

,,Felul în care funcționează sistemul - și funcționează bine acum - vine și în avantajul statului. De ce? Pentru că degrevează sistemul public de o serie întreagă de cheltuieli. Sunt cam 500 de milioane de lei despăgubiri plătite în 2025, bani care e de presupus că nu au mai fost plătiți din fondul CNAS."

Situația asigurărilor medicale, dezbătută în cadrul panelului despre Prevenție

În cadrul panelului Prevenție, la Healthcare Forum, eveniment organizat de Adevărul, au fost dezbătute și subiecte precum situația medicilor de familie, dar și problemele cu care se confruntă medicii din Românii, inclusiv cei la început de drum - rezidenții.

Raportări anonime ale erorilor medicale, noi reguli de acreditare a spitalelor și parteneriat cu Belgia pentru centrele de mari arși. Sunt doar câteva dintre discuțiile care au avut loc până acum la „Healthcare Forum. Adevărul despre Sănătatea Românilor", dezbaterea care reunește, într-un dialog deschis, oficiali de rang înalt precum ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, manageri ai marilor unități medicale – printre care dr. Adrian Marinescu și dr. Alexandru Ulici –, medici de renume și reprezentanți ai pacienților. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că spitalele regionale din Timișoara și Târgu Mureș vor fi operaționale în această vară, beneficiind de expertiza Spitalului Militar din Bruxelles.