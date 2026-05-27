„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de probă

Utilizatorii platformei Reddit au dezbătut comportamentul clienților din magazinele de haine și experiențele cu care se confruntă zilnic angajații din retail. De la cabine de probă lăsate vraiște și haine abandonate pe jos până la reacții nepoliticoase și obiecte neașteptate găsite după clienți, multe persoane au recunoscut că astfel de situații sunt întâlnite frecvent.

Persoana care a publicat mesajul spune că lucrează într-un magazin de haine și că una dintre cele mai mari probleme este lipsa de respect față de angajați și modul în care clienții lasă hainele după ce le probează.

„Românii și magazinele de haine. De ce majoritatea românilor se poartă ca niște sălbatici în magazinele de haine? Lucrez într-un magazin de haine și pot spune că mi s-a scârbit de majoritatea oamenilor. Probabil o să-mi iau hate, dar chiar e atât de greu să îți duci hainele la loc după ce le probezi sau măcar să le lași pe bara destinată hainelor probate?”, a scris aceasta, conform Click!.

Atitudinea clienților față de angajații din retail: „Îți aruncă un «nu» în scârbă, de zici că i-ai înjurat de mamă”

Angajata a povestit că a găsit în cabine obiecte greu de imaginat și că uneori clienții răspund agresiv sau rece atunci când sunt întrebați dacă au nevoie de ajutor.

„Majoritatea le lasă în cabine, călcate în picioare. Am avut «plăcerea» să găsesc de toate: de la teste de sarcină folosite până la chiloți plini de moloz. Nu mai vorbesc de ideea de a ne uita frumos după haine, nu să întoarcem tot magazinul cu susul în jos ca să găsim o mărime. Iar deseori, când îi întrebi dacă au nevoie de ajutor, îți aruncă un «nu» în scârbă, de zici că i-ai înjurat de mamă”, a mai scris aceasta.

Postarea a adunat rapid numeroase comentarii, iar mulți utilizatori au spus că au observat exact același comportament atât în România, cât și în alte țări.

Un internaut a explicat că mulți clienți pornesc de la ideea că angajații sunt plătiți să strângă după ei.

„Pentru că vin foarte mulți cu mentalitatea: de ce să strâng eu, boss, dacă tu ești plătit să faci asta? Te înțeleg perfect și pe mine mă deranjează să găsesc cabinele de probă full cu hainele altora și să n-am loc să pun ce vreau să probez eu... dar na... nu știu dacă ne mai facem bine”, a comentat acesta.

Alții au susținut că problema nu ține doar de România.

„Ca persoană care a fost în magazine de haine din, și enumăr pe rând - Franța, Germania, Olanda, UK, Slovacia, Ungaria, Austria, Suedia, Turcia, Bulgaria și Canada, pot să certific că absolut toată lumea se comportă super urât și că nu e o trăsătură tipică românilor”, a scris un alt utilizator.

Un comportament universal, întâlnit peste tot pe glob

O altă persoană a povestit că a observat pentru prima dată acest comportament în Statele Unite, în urmă cu mai mulți ani.

„Cu mulți ani în urmă am fost în SUA și la vremea respectivă am rămas uimită să văd că lumea lasă hainele probate în cabinele de probă, ziceam că sunt nesimțiți, la noi încă nu era această practică. Acum a venit trendul și la noi. Deci nu este numai la noi această atitudine... Eu personal, le duc de unde le-am luat dacă nu mi se potrivesc”, a comentat aceasta.

Au existat și persoane care au explicat de ce reacționează uneori rece atunci când sunt abordate de angajați în magazine.

„Îți dau 100% dreptate. Dar eu vreau să răspund la aia cu «vă putem ajuta cu ceva?». Mulți întreabă ei dacă au nevoie de ajutor. Mie una mi se pare obositor să intru în 10 magazine și să mă întrebe în fiecare dacă am nevoie de ajutor. Eu răspund politicos și zâmbesc, dar în capul meu disper. Mi-ar plăcea să fiu lăsată în pace”, a scris o utilizatoare.

Europenii cumpără mai multe haine, pantofi și alte produse textile, ca niciodată, potrivit unui raport publicat recent de Agenția Europeană de Mediu (EEA). Potrivit EEA, consumul de textile impune cerințe mari asupra mediului și climei, de exemplu prin consumul de materiale, apă și pământ, dar și sub formă de emisii, substanțe chimice și microplastice.