Președintele Ucrainei i-a trimis o scrisoare urgentă lui Donald Trump. Ce i-a cerut?

Într-un moment de maximă vulnerabilitate pentru infrastructura sa critică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adresat o scrisoare de urgență omologului său american, Donald Trump. Documentul, transmis prin intermediul Ambasadei Ucrainei din Washington și către președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, dar și către membrii Congresului, conține un avertisment fără echivoc: capacitatea de apărare antirachetă a țării se află în pragul colapsului din cauza epuizării accelerate a muniției pentru sistemele Patriot.

Potrivit unei analize exclusive publicate de Kyiv Independent, liderul de la Kiev subliniază că ritmul actual al livrărilor de armament occidentale nu mai este capabil să țină pasul cu intensitatea atacurilor rusești. Deși Ucraina mizează pe sprijinul diverșilor aliați europeni pentru apărarea aeriană convențională, Statele Unite rămân unicul partener capabil să asigure vectorii de interceptare împotriva rachetelor balistice.

Strategia uzurii și capcana birocratică de la Washington

Oficialii guvernamentali de la Kiev recunosc, sub protecția anonimatului, că arsenalul defensiv se subțiază mult mai rapid decât poate fi reînnoit, o consecință directă a tacticii Moscovei de a lansa atacuri masive, de tip combinat.

În plus, scrisoarea prezidențială evidențiază disfuncționalități majore în cadrul programului PURL (mecanismul prin care aliații pot achiziționa armament american în numele Ucrainei). Zelenski punctează că acest instrument birocratic a rămas blocat într-o paradigmă care nu mai corespunde realității din teren și nivelului actual de amenințare, după ce Federația Rusă a multiplicat exponențial volumul loviturilor cu drone și rachete.

„În numele poporului ucrainean, solicit cu respect președintelui și Congresului SUA să continue cooperarea și să ne sprijine în securizarea acestui instrument vital de protecție în fața terorii ruse – rachetele Patriot PAC-3 și sisteme suplimentare – pentru a putea opri atacurile cu rachete balistice”, se arată în fragmentul citat din scrisoare.

Presiunea frontului aerian: Cifrele unui asediu continuu

Bilanțul recent al confruntărilor aeriene justifică pe deplin starea de alertă de la Kiev. Numai în cursul atacurilor masive din noaptea de 24 mai, forțele ruse au lansat un val format din 90 de rachete de croazieră și balistice și aproximativ 600 de drone de atac.

Acest asediu de proporții a obligat sistemele de apărare ucrainene să funcționeze neîntrerupt, epuizând stocuri strategice care se apropiau deja de o limită critică. Încă din primăvară, președintele ucrainean solicitase conducerii Forțelor Aeriene măsuri de urgență pentru urgentarea canalelor de aprovizionare cu partenerii externi, anticipând criza actuală. Situația este confirmată și de publicația The Washington Post, care notează că Ucraina a rămas aproape complet fără interceptori PAC-3, singurii capabili să neutralizeze rachetele hipersonice de tip „Kinzhal” și „Iskander”.

În ciuda acestui tablou sumbru, mesajul trimis de Volodimir Zelenski către Donald Trump păstrează o notă de pragmatism militar: armata ucraineană deține expertiza necesară pentru a neutraliza majoritatea vectorilor de atac ruși, însă succesul ecuației defensive depinde matematic de predictibilitatea și promptitudinea asistenței tehnologice oferite de Casa Albă.