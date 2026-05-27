Video Scena virală cu tânăra din Coreea care străbate România pe bicicletă. „Nu intră bine în țară că se întâlnește cu valorile noastre”

Sute de mii de oameni urmăresc aventura transmisă în direct a unei tinere din Coreea, care străbate România pe bicicletă. Jinny a fost în centrul unei scene neobișnuite, într-o parcare de pe DN1. „Nu intră bine în țară, că se întâlnește cu valorile noastre”, a fost mesajul care a aprins spiritele.

Jinny, o tânără din Coreea care călătorește în aceste zile prin România cu bicicleta și transmite live experiențele sale, a devenit subiect de discuție pe rețelele sociale după o întâlnire cu mai mulți români, într-o parcare de pe DN1, pe ruta Cluj – Oradea, la Negreni.

Clipul arată cum coreanca a întâlnit câțiva români care dansau într-o parcare de pe marginea DN1 și a transmis scena pe canalul său. Românii au dansat alături de ea, au glumit și au creat o atmosferă de petrecere, pe muzică tehno. Clipul, comentat cu ironie de unii internauți, dar apreciat de alții, a devenit viral pe rețelele de socializare.

„O coreeancă face live stream cu bicicleta prin România. Nu intră bine în țară că se întâlnește cu valorile noastre”, a fost mesajul de pe platforma Reddit care a aprins spiritele.

Un român este de părere că oamenii au dat o imagine bună României, deoarece s-au comportat prietenos cu o străină necunoscută.

„Practic, băieții ăștia au adus o bilă albă pentru țară la capitolul integrare și acceptare a unui străin necunoscut, ad-hoc. Arată că suntem oameni deschiși și nu facem aprecieri pe bază de rasă. De la mine au un 10. P.S. I-au făcut și bani de drum fetei în aplicația aia”, a adăugat acesta.

Clipul viral cu petrecerea românilor

Mesajul a primit și reacții din partea străinilor.

„Voi, românii, sunteți oameni minunați”, a scris cineva.

Unii români au remarcat faptul că tinerii din clip nu ascultau manele, așa cum s-ar fi așteptat, ci muzică electronică.

„Am văzut că dansează, am crezut că sunt manele. Am dat totuși unmute, crezând că o să mă enervez, dar, până la final, n-a fost deloc așa de rău”, a scris un internaut.

Altcineva a apreciat-o pe coreancă pentru că, în opinia lui, oamenii din Coreea sunt pretențioși și reticenți în relațiile cu străinii.

„Hai că nu e atât de rău. Mă gândeam că o agresează sau ceva de genul acesta. Oamenii doar dansează”, notează altcineva.

Jinny dansează cu românii

Altcineva a spus că oamenii din clip trebuie felicitați pentru că au fost prietenoși cu tânăra, dar și pentru că s-au comportat civilizat: nu au dat muzica foarte tare, nu ascultau manele și nu făceau spectacol în trafic, ci într-o parcare.

„Când am dat click, mi-am zis în cap: stai să vezi ce manele bagă ăștia. Acum sunt mai mult dezamăgit de mine că am avut această preconcepție”, a adăugat internautul.

Câteva minute mai târziu, în timp ce tânăra se pregătea să își continue drumul spre Cluj-Napoca, petrecerea din locul de popas a continuat pe ritmuri de manele.

Un britanic a apreciat ospitalitatea românilor, după ce a vizitat Capitala și zona Brașovului.

„Am vizitat România din Marea Britanie acum o săptămână! Ne-a plăcut enorm, atât de mult încât revenim anul viitor. O atmosferă foarte relaxată. Am vizitat Bucureștiul, Brașovul și Castelul Bran”, a afirmat acesta.

Unii români au avut emoții pentru ea

Un alt comentator a apreciat că scena nu arată nimic problematic, ci doar un grup de oameni care se distrează și primesc cu ușurință o străină în mijlocul lor. Acesta a admis că muzica ascultată tare într-o parcare poate fi discutabilă, dar a considerat episodul o manifestare firească a tinereții și a bunei dispoziții.

„Credeam că o să o agreseze pe biata femeie, dar am rămas surprins plăcut”, a scris altcineva.

Un alt comentator a susținut că grupul din parcare nu ar trebui privit ca un exemplu negativ, ci ca un grup de prieteni care au primit-o cu deschidere pe tânăra coreeană.

„Acești oameni nu sunt «valorile noastre», sunt doar niște prieteni care se distrează și care au primit-o chiar frumos. Nu s-a dat nimeni la ea, nu a pus nimeni mâna pe ea, nu am auzit niciun cuvânt urât. Mă bucur să o văd și pe ea așa deschisă, de obicei coreenii nu sunt chiar așa”, a afirmat acesta.

Altcineva a scris că grupul de petrecăreți era chiar decent, deși unul dintre bărbați și-a dat tricoul jos.

„Când urăști pe cineva, o să-i urăști și gesturile normale”, a adăugat un alt comentator.

Unii români au comentat ironic clipul.

„Ce credea că o să găsească? Savanți?”, a scris un utilizator.

Altcineva a amintit că tânăra călătorește tot globul non-stop și nu este o persoană obișnuită.

„Sincer, mi-a fost puțin frică atunci când am auzit că o să treacă pe la noi”, a adăugat internautul.

Românii au ajutat-o să primească donații

Un comentator a remarcat momentul amuzant de la finalul clipului, când tânăra a făcut un gest coreean al inimii, iar românii l-au confundat cu semnul pentru bani și au început să strige: „Donate, donate” („Donați”), Trandafiri”.

Un român a comentat ironic starea locului de popas.

„Și nicio sămânță spartă pe acolo, la niște doze de bere. Nu mai e România ce a fost”, a glumit acesta.

Un român a afirmat că, dacă majoritatea românilor ar fi atât de primitori și faini, România ar fi o țară mai bună.

„Distracție mai inocentă decât să dansezi cu prietenii tăi pe muzică, în parcare, fără rușine că te vede cineva, nu cunosc. Maxim să fi jucat remi sau ceva. M-am gândit că o agresează în vreun fel, se iau de rasa ei, scuipă semințe, dar chiar au părut niște oameni cu mult bun-simț. Au primit-o la bumți-bumți-ul lor și pe ea, i-au făcut content și după ceau”, a scris altcineva.

Altcineva spune că se aștepta să se întâmple ceva rău și a privit clipul cu strângere de inimă.

„Aparent, oamenii erau chiar OK din mai toate punctele de vedere. Nu îmi dau seama dacă unii erau neapărat romi sau nu, dar, chiar și dacă erau, s-au comportat frumos. Nu mai fiți anti propria țară când nu își are rostul”, a mai scris cineva.

După această scenă, Jinny și-a continuat călătoria pe DN1, cu bicicleta, spre Cluj-Napoca. În imaginile transmise pe Twitch, se vede cum înainte de a părăsi parcarea a mai fost abordată de un vârstnic, care îi urează „drum bun!” și o întreabă dacă este din China și dacă merge la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc, care reunește sute de mii de maghiari, însă tânăra nu prea înțelege ce îi spune acesta.

Clipuri urmărite de sute de mii de oameni

Tânăra este cunoscută online ca Jinnytty, streamer (persoană care transmite live pe internet, în timp real, activitățile sale) pe platforma Twitch, și și-a început călătoria în urmă cu câteva zile, din Polonia spre România, pe un traseu de aproximativ 1.500 de kilometri, care traversează Polonia, Slovacia, Ungaria și România.

Până acum, ea a ajuns la Oradea, Cluj-Napoca și Salina Turda, iar în perioada următoare se îndreaptă spre Brașov și București. Clipurile sale filmate în România au fost urmărite, în medie, de peste 200.000 de oameni.

Încă dinainte de a ajunge în România, călătoria sa a fost comentată pe rețelele sociale de numeroși români. Unii au scris că își fac griji pentru ea, din cauza camioanelor de pe șosele, dar și a altor pericole.

„Are vreo șansă să ajungă la București?”, a comentat un internaut.

„Sper să nu fie atacată de urși”, a adăugat altcineva.