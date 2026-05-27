search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Scena virală cu tânăra din Coreea care străbate România pe bicicletă. „Nu intră bine în țară că se întâlnește cu valorile noastre”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sute de mii de oameni urmăresc aventura transmisă în direct a unei tinere din Coreea, care străbate România pe bicicletă. Jinny a fost în centrul unei scene neobișnuite, într-o parcare de pe DN1. „Nu intră bine în țară, că se întâlnește cu valorile noastre”, a fost mesajul care a aprins spiritele.

Tânăra din Coreea a dansat cu românii. Sursa: Jinnytty. Twitch
Jinnytty și-a făcut prieteni în România. Sursa: Jinnytty. Twitch

Jinny, o tânără din Coreea care călătorește în aceste zile prin România cu bicicleta și transmite live experiențele sale, a devenit subiect de discuție pe rețelele sociale după o întâlnire cu mai mulți români, într-o parcare de pe DN1, pe ruta Cluj – Oradea, la Negreni.

Clipul arată cum coreanca a întâlnit câțiva români care dansau într-o parcare de pe marginea DN1 și a transmis scena pe canalul său. Românii au dansat alături de ea, au glumit și au creat o atmosferă de petrecere, pe muzică tehno. Clipul, comentat cu ironie de unii internauți, dar apreciat de alții, a devenit viral pe rețelele de socializare.

„O coreeancă face live stream cu bicicleta prin România. Nu intră bine în țară că se întâlnește cu valorile noastre”, a fost mesajul de pe platforma Reddit care a aprins spiritele.

Un român este de părere că oamenii au dat o imagine bună României, deoarece s-au comportat prietenos cu o străină necunoscută.

„Practic, băieții ăștia au adus o bilă albă pentru țară la capitolul integrare și acceptare a unui străin necunoscut, ad-hoc. Arată că suntem oameni deschiși și nu facem aprecieri pe bază de rasă. De la mine au un 10. P.S. I-au făcut și bani de drum fetei în aplicația aia”, a adăugat acesta.

Clipul viral cu petrecerea românilor

Mesajul a primit și reacții din partea străinilor.

„Voi, românii, sunteți oameni minunați”, a scris cineva.

Unii români au remarcat faptul că tinerii din clip nu ascultau manele, așa cum s-ar fi așteptat, ci muzică electronică.

„Am văzut că dansează, am crezut că sunt manele. Am dat totuși unmute, crezând că o să mă enervez, dar, până la final, n-a fost deloc așa de rău”, a scris un internaut.

Altcineva a apreciat-o pe coreancă pentru că, în opinia lui, oamenii din Coreea sunt pretențioși și reticenți în relațiile cu străinii.

„Hai că nu e atât de rău. Mă gândeam că o agresează sau ceva de genul acesta. Oamenii doar dansează”, notează altcineva.

Jinny dansează cu românii Foto Twitch Jinnytty (5) jpg
Imaginea 1/5: Jinny dansează cu românii Foto Twitch Jinnytty (5) jpg
Jinny dansează cu românii Foto Twitch Jinnytty (5) jpg
Jinny dansează cu românii Foto Twitch Jinnytty (4) jpg
Jinny dansează cu românii Foto Twitch Jinnytty (3) jpg
Jinny dansează cu românii Foto Twitch Jinnytty (2) jpg
Jinny dansează cu românii Foto Twitch Jinnytty (1) jpg

Altcineva a spus că oamenii din clip trebuie felicitați pentru că au fost prietenoși cu tânăra, dar și pentru că s-au comportat civilizat: nu au dat muzica foarte tare, nu ascultau manele și nu făceau spectacol în trafic, ci într-o parcare.

„Când am dat click, mi-am zis în cap: stai să vezi ce manele bagă ăștia. Acum sunt mai mult dezamăgit de mine că am avut această preconcepție”, a adăugat internautul.

Câteva minute mai târziu, în timp ce tânăra se pregătea să își continue drumul spre Cluj-Napoca, petrecerea din locul de popas a continuat pe ritmuri de manele.

Un britanic a apreciat ospitalitatea românilor, după ce a vizitat Capitala și zona Brașovului.

„Am vizitat România din Marea Britanie acum o săptămână! Ne-a plăcut enorm, atât de mult încât revenim anul viitor. O atmosferă foarte relaxată. Am vizitat Bucureștiul, Brașovul și Castelul Bran”, a afirmat acesta.

Imaginea virală cu un bolid de lux lângă o căruță, pe șosea, le-a aprins imaginația românilor: „România, țara tuturor bugetelor”

Unii români au avut emoții pentru ea

Un alt comentator a apreciat că scena nu arată nimic problematic, ci doar un grup de oameni care se distrează și primesc cu ușurință o străină în mijlocul lor. Acesta a admis că muzica ascultată tare într-o parcare poate fi discutabilă, dar a considerat episodul o manifestare firească a tinereții și a bunei dispoziții.

„Credeam că o să o agreseze pe biata femeie, dar am rămas surprins plăcut”, a scris altcineva.

Un alt comentator a susținut că grupul din parcare nu ar trebui privit ca un exemplu negativ, ci ca un grup de prieteni care au primit-o cu deschidere pe tânăra coreeană.

„Acești oameni nu sunt «valorile noastre», sunt doar niște prieteni care se distrează și care au primit-o chiar frumos. Nu s-a dat nimeni la ea, nu a pus nimeni mâna pe ea, nu am auzit niciun cuvânt urât. Mă bucur să o văd și pe ea așa deschisă, de obicei coreenii nu sunt chiar așa”, a afirmat acesta.

Altcineva a scris că grupul de petrecăreți era chiar decent, deși unul dintre bărbați și-a dat tricoul jos.

„Când urăști pe cineva, o să-i urăști și gesturile normale”, a adăugat un alt comentator.

Unii români au comentat ironic clipul.

„Ce credea că o să găsească? Savanți?”, a scris un utilizator.

Altcineva a amintit că tânăra călătorește tot globul non-stop și nu este o persoană obișnuită.

„Sincer, mi-a fost puțin frică atunci când am auzit că o să treacă pe la noi”, a adăugat internautul.

Românii au ajutat-o să primească donații

Un comentator a remarcat momentul amuzant de la finalul clipului, când tânăra a făcut un gest coreean al inimii, iar românii l-au confundat cu semnul pentru bani și au început să strige: „Donate, donate” („Donați”), Trandafiri”. 

Un român a comentat ironic starea locului de popas.

„Și nicio sămânță spartă pe acolo, la niște doze de bere. Nu mai e România ce a fost”, a glumit acesta.

Un român a afirmat că, dacă majoritatea românilor ar fi atât de primitori și faini, România ar fi o țară mai bună.

„Distracție mai inocentă decât să dansezi cu prietenii tăi pe muzică, în parcare, fără rușine că te vede cineva, nu cunosc. Maxim să fi jucat remi sau ceva. M-am gândit că o agresează în vreun fel, se iau de rasa ei, scuipă semințe, dar chiar au părut niște oameni cu mult bun-simț. Au primit-o la bumți-bumți-ul lor și pe ea, i-au făcut content și după ceau”, a scris altcineva.

Un nigerian a testat ospitalitatea românilor. Răspunsurile l-au uimit: „Prințul meu, vino, nu vei avea nicio problemă aici”

Altcineva spune că se aștepta să se întâmple ceva rău și a privit clipul cu strângere de inimă.

„Aparent, oamenii erau chiar OK din mai toate punctele de vedere. Nu îmi dau seama dacă unii erau neapărat romi sau nu, dar, chiar și dacă erau, s-au comportat frumos. Nu mai fiți anti propria țară când nu își are rostul”, a mai scris cineva.

După această scenă, Jinny și-a continuat călătoria pe DN1, cu bicicleta, spre Cluj-Napoca. În imaginile transmise pe Twitch, se vede cum înainte de a părăsi parcarea a mai fost abordată de un vârstnic, care îi urează „drum bun!” și o întreabă dacă este din China și dacă merge la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc, care reunește sute de mii de maghiari, însă tânăra nu prea înțelege ce îi spune acesta. 

Clipuri urmărite de sute de mii de oameni

Tânăra este cunoscută online ca Jinnytty, streamer (persoană care transmite live pe internet, în timp real, activitățile sale) pe platforma Twitch, și și-a început călătoria în urmă cu câteva zile, din Polonia spre România, pe un traseu de aproximativ 1.500 de kilometri, care traversează Polonia, Slovacia, Ungaria și România.

Până acum, ea a ajuns la Oradea, Cluj-Napoca și Salina Turda, iar în perioada următoare se îndreaptă spre Brașov și București. Clipurile sale filmate în România au fost urmărite, în medie, de peste 200.000 de oameni.

Încă dinainte de a ajunge în România, călătoria sa a fost comentată pe rețelele sociale de numeroși români. Unii au scris că își fac griji pentru ea, din cauza camioanelor de pe șosele, dar și a altor pericole.

„Are vreo șansă să ajungă la București?”, a comentat un internaut.

„Sper să nu fie atacată de urși”, a adăugat altcineva.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
digi24.ro
image
Un municipiu din România introduce transport public la doar 1 leu pe zi. Măsura, menită să reducă traficul și poluarea
stirileprotv.ro
image
După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google
gandul.ro
image
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid! Jucătorul pe care Mihai Rotaru a pus ochii
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
libertatea.ro
image
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Unde să zbori în vacanță? Descoperă zboruri directe din București
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Fostă fabrică din Cluj, transformată într-un hub regional. Investiţia se va face din fonduri europene
observatornews.ro
image
Legătura neștiută dintre Vali Vijelie și Sile Cămătaru: ,,Am avut o aventură cu nevasta lui''
cancan.ro
image
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
prosport.ro
image
Ce se schimbă efectiv de la 1 iunie la concediile medicale. Cine mai este plătit din prima zi și cine pierde bani
playtech.ro
image
Dănuţ Lupu, dialog incendiar cu Gigi Mustaţă în războiul CSA – FCSB: “Voi nu sunteţi Steaua Bucureşti” / “A retrogradat Steaua vreodată? Mulţumesc”
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan și ce a spus despre partenera lui de viață: ”Nu credeam!”
digisport.ro
image
S-au împlinit 3 ani de la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol, iar cântărețul rupe tăcerea: „Adevărul e că, în 3 ani, am înțeles”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Numele noului premier. Nicușor Dan a negociat cu partidele
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa la Gala Uniter 2026. Cum s-au afișat cei doi împreună
click.ro
image
Carmen Harra, previziune neașteptată despre Andreea Bălan și Victor Cornea: „Nu mai are nevoie de încă o lecție dură”
click.ro
image
Fiica lui Victor Socaciu, operată de urgență: „De-abia când nu mai poți merge înțelegi că mersul era o binecuvântare”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
Venezuela Fury foto Instagram jpg
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se închide un post de televiziune din România. Antena va lansa un alt canal tv: cum se va numi și ce emisiuni vor fi
image
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa la Gala Uniter 2026. Cum s-au afișat cei doi împreună

OK! Magazine

image
Tragedia bunicilor Prințului moștenitor al Norvegiei pare că se repetă: prințesa care a murit înainte să devină regină

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Ce ţi se poate întâmpla dacă iei cina târziu