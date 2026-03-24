Exclusiv Criză de personal în spitalele mici: de ce medicii tineri aleg marile centre. Adrian Marinescu: „Trebuie convinși prin condiții mai bune de trai”

Unul dintre subiectele discutate în cadrul Healthcare Forum „Adevărul” a fost legat de dificultatea atragerii medicilor în spitalele mici, de provincie. În opinia medicului Adrian Marinescu, manager al Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, soluția nu este impunerea, ci atragerea prin condiții mai bune: „Trebuie să îi convingi prin condițiile de viață și profesionale, pentru că nu mai există varianta de a trimite medicii într-un anumit loc”.

Cazul spitalului orășenesc din Videle ilustrează aceste dificultăți. Unitatea care deservește aproximativ 60.000 de locuitori se confruntă cu deficit de personal și probleme în acoperirea gărzilor. Medicul chirurg Ramona Boghianu descrie situația ca fiind una critică.

Gărzile sunt acoperite parțial, iar personalul existent este suprasolicitat

„Resursa umană este… jale. Avem patru linii de gardă, lipsurile sunt de aproape trei ani de zile. Din 30 de zile, undeva 18–20 sunt acoperite”, a spus Ramona Boghianu.

Aceasta explică faptul că, în lipsa medicilor suficienți, alte specialități sunt nevoite să intervină în situații care nu le aparțin direct, ceea ce poate afecta calitatea actului medical. „Pacientul care poate să vină cu alte patologii ce țin de medicina internă nu poate să fie tratat de un chirurg”, a adăugat medicul.

Pe de altă parte, medicii tineri sunt atrași de centrele universitare mari, unde există infrastructură modernă și oportunități profesionale mai variate.

Simona Mocanu, manager al Spitalului din Videle, subliniază că medicii tineri aleg centre mari.

„Medicii tineri vor aparatură foarte performantă și cam peste 90% spun că ora exactă în medicină se dă la București. Noi avem de acolo niște oferte și vrem să începem acolo, poate mai târziu, după experiență vom alege și un spital mai mic. Din 10 promisiuni abia dacă se concretizează una. (..) Avem deficit foarte mare pe medicină internă și pediatrie”, a spus aceasta.

De ce medicii tineri aleg marile centre

Problemele nu sunt însă doar de ordin profesional, ci și social și logistic. În cazul orașelor mici, accesul dificil la marile centre urbane și lipsa facilităților influențează decizia medicilor.

„Ce îi oferă orașul Videle? Nimic”, a punctat dr. Ramona Boghianu, evidențiind lipsa de atractivitate a zonei pentru tinerii specialiști.

Pe lângă aspectele profesionale, și condițiile de viață influențează decizia. În orașele mici, accesul către marile centre urbane este mai dificil, iar infrastructura și facilitățile sunt limitate.

Medicul Ramona Boghianu a evidențiat acest aspect printr-o comparație relevantă: „În anii ’90, trenul făcea 35 de minute Videle–București. Știți cât face acum? O oră și jumătate. Asta spune cam totul. De ce nu suntem atractivi pentru medicii tineri”.

Medicul Adrian Marinescu, manager al Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, a explicat că problema reflectă dezechilibre mai largi din societate și că soluția nu constă în măsuri de constrângere.

„Nu poți să ai un sistem medical care să meargă mai bine decât societatea în ansamblu. Nu poți avea un sistem din Kenya care să funcționeze mai bine decât unul din Germania. Societatea trebuie, în ansamblu, să se dezvolte”, a afirmat acesta.

În opinia sa, medicii nu mai pot fi direcționați forțat către anumite unități, ci trebuie atrași prin condiții adecvate de muncă și viață.

„Nu mi se pare în regulă ca medicii pe care îi formezi într-un anumit spital din provincie să aștepte să plece în București atunci când se va putea. Pentru că acest lucru va duce, în primul rând, la o problemă de supraaglomerare în spitalele mari. Spitalele mari și centrele universitare nu duc lipsă de medici, ci mai degrabă de infirmieri, îngrijitoare sau asistente, și îmi asum acest lucru. Ideea este cum îi convingi, pentru că nu mai există varianta, ca în perioada comunistă, de a trimite medicii într-un anumit loc. (...) Diferența dintre mediul urban și cel rural este mare. Nu mărimea spitalului contează, ci modul în care convingi medicii să meargă în orașele mici. Aici trebuie discutată și partea care ține de autorități, mai exact creșterea nivelului de trai”, a explicat dr. Marinescu.

Totodată, acesta a subliniat că spitalele mari nu duc lipsă de medici, ci mai degrabă de personal auxiliar, în timp ce spitalele mici se confruntă cu deficit de specialiști.

În concluzie, dificultatea de a acoperi spitalele mici este determinată de un cumul de factori: lipsa resursei umane, infrastructura medicală limitată, oportunitățile profesionale reduse și condițiile de trai mai puțin atractive din orașele mici.