Comuna din România unde se construiește primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică

Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în România, în județul Cluj, de către o companie americană, a transmis miercuri, 27 mai, președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Potrivit acestuia, proiectul va fi construit etapizat, în patru faze separate. Centrul de date se va întinde pe 20 de hectare, iar investiția din prima etapă se va ridica la 1 miliard de dolari.

„La întâlnirea avută astăzi cu reprezentanții DriverAI, o companie tehnologică americană cu sediul în Arizona, am discutat despre planurile de construcție a primului centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, în comuna Luna, județul Cluj”, adaugă Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean spune că proiectul centrului de date cu inteligență artificială și tehnologie cuantică întărește parteneriatul strategic și economic dintre România și Statele Unite.

El afirmă că investiția este rezultatul discuțiilor și colaborării dezvoltate în timpul vizitei sale la Washington și că, prin parteneriatul cu DriverAI, România poate deveni un punct important pe harta europeană a tehnologiilor avansate.

„Dar, dincolo de impactul economic direct și de atragerea de specialiști, cel mai mare câștig este deschiderea unor oportunități fără precedent pentru mediul academic românesc.

Faptul că studenții și cercetătorii de la universitățile de elită din Cluj, dar nu numai, vor avea acces în premieră la resurse avansate de calcul GPU și hardware cuantic va transforma România într-o ancoră a inovării în Europa.”

DriverAI o companie americană de tehnologie axată pe AI, computer vision, navigație indoor și infrastructură pentru centre de date și sisteme inteligente. Pe site-ul oficial, compania spune că dezvoltă soluții de „spatial AI”, analiză în timp real și infrastructură pentru AI și date.

Compania a fost fondată de Cary Tantlinger, în prezent CEO.