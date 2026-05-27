O tânără care a cerut ajutor într-un live pe TikTok a fost agresată sexual de un urmăritor care venise să-i aducă medicamente

O femeie de 33 de ani din Braloștița, județul Dolj, acuză că a fost violată de un bărbat care a urmărit o transmisiune live făcută de aceasta pe TikTok și a mers la adresa unde victima spusese că se află. Femeii i se făcuse rău și ceruse ajutor, iar în acest scop dezvăluise adresa ei. În schimb, bărbatul venit „în ajutor” a început să o agreseze.

Femeia se afla într-o cameră de hotel și transmitea live pe TikTok în momentul în care i s-a făcut rău. Cei care urmăreau transmisia au sunat la 112, iar ulterior au sfătuit-o să iasă în fața hotelului pentru a aștepta ambulanța.

Printre cei care urmăreau live-ul se afla și suspectul, care a auzit discuțiile și s-ar fi oferit să îi aducă medicamente. Astfel, acesta ar fi aflat locația exactă unde se afla femeia.

Victima a povestit că, după ce a ieșit în fața hotelului, și-a pierdut pentru scurt timp cunoștința, iar bărbatul ar fi profitat de starea ei vulnerabilă.

„Am fost conștientă undeva la un minut, în momentul în care s-a întâmplat să cad jos din picioare a venit o persoană și practic a început să îmi facă gesturi obscene în zona intimă. Mă văzuse pe TikTok și văzuse că aș avea nevoie de ajutor și practic a profitat de situația în care eram în momentul de față”, a declarat femeia, conform Știrilor Pro TV.

Cei care urmăreau transmisiunea au observat la rândul lor că ceva nu este în regulă. Potrivit informațiilor apărute, suspectul ar fi închis live-ul și ar fi aruncat telefoanele victimei.

Femeia a fost ulterior preluată de ambulanță și transportată la spital, unde le-a povestit medicilor ce s-a întâmplat. Cadrele medicale au alertat imediat poliția.

Reprezentanții IPJ Dolj au anunțat că suspectul a fost identificat și reținut.

„În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reţinut de către polițiști, pentru 24 de ore”, au declarat reprezentanții IPJ Dolj.

Bărbatul urmează să fie prezentat magistraților, procurorii urmând să solicite arestarea preventivă pentru viol.