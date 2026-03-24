Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a anunțat la Healthcare Forum. Adevărul despre Sănătatea Românilor, eveniment organizat de „Adevărul”, că instituția pe care o conduce pilotează un nou sistem de raportate a evenimentelor adverse asociate asistenței medicale. ,,Noi suntem cumva campioni ca țară la neraportare: de la infecții și până la evenimentele adverse", a spus Valentin Florin Ciocan.

De ce e nevoie de un altfel de sistem de raportare

Președintele ANMCS a explicat de ce este necesară regândirea sistemului de raportare, care în momentul de față nu este eficient.

,,Un raport al Departamentului de Stat al SUA arăta că în 2023, unul din patru pacienți americani a suferit un efect advers în timpul internării într-un spital. Și ne-am gândit că dacă în Statele Unite e situația asta, la noi e un pic mai mult. Din raportările pe care le-am primit, până la acest moment, acest lucru nu reiese. Și atunci încercăm să schimbăm această paradigmă de raportare a evenimentelor adverse", a spus Valentin-Florin Ciocan.

Cum se va face raportarea

Acesta a explicat și cum se va putea face raportarea.

,,Totul o să fie standardizat, fiecare spital o să primească un QR code, iar toți angajații din spital - asistenți și medici - vor putea raporta o prezumpție de evenimente adverse. În momentul în care se va raporta, raportarea va ajunge la ANMCS și la conducerea spitalului, care va avea la dispoziție cinci zile pentru a confirma sau infirma evenimentul".

Ce se va întâmpla cu datele colectate

,,Dacă se infirmă evenimentul, conducerea își asumă. Dacă se va confirma, o să încercăm să înțelegem de ce s-a întâmplat și să încercăm să corectăm", a precizat președintele ANMCS.

,,Este foarte important de știut că - și spitalele trebuie să înțeleagă - că ANMCS nu e o instituție de control. Aceste informații sunt colectate fără caracter acuzator. Doar de învățare. Noi ne propunem, ca strângând mai bine aceste informații și analizându-le mai bine, să putem întoarce spitalelor o informație viabilă, pe care să se poată baza. Adică să îi spunem spitalului <<Vezi că pe o anumite tipuri de evenimente ai o incidență mai mare în ultimele șase luni>> sau să mergem către Ministerului Sănătății și factorii decidenți și să le spunem <<Vedeți că din cauza faptului că nu există x se întâmplă anumite tipuri de evenimente în spitale>>. Astfel încât legislația să poată fi modificată. În beneficiul spitalului, în primul rând. (...) Încercăm să revenim o instituție de învățare, în primul rând. Ceea ce lipsește în momentul acesta în România.", a mai adăugat Valentin-Florin Ciocan.

Raportări anonime ale erorilor medicale, noi reguli de acreditare a spitalelor și parteneriat cu Belgia pentru centrele de mari arși. Sunt doar câteva dintre discuțiile care au avut loc până acum la Healthcare Forum. Adevărul despre Sănătatea Românilor, dezbaterea care reunește, într-un dialog deschis, oficiali de rang înalt precum ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, manageri ai marilor unități medicale – printre care dr. Adrian Marinescu și dr. Alexandru Ulici –, medici de renume și reprezentanți ai pacienților. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că spitalele regionale din Timișoara și Târgu Mureș vor fi operaționale în această vară, beneficiind de expertiza Spitalului Militar din Bruxelles.