Adrian Năstase: „Corneliu Coposu mi-a propus să fiu candidat al PNŢCD la prezidenţiale”. Reacția fundației care poartă numele fostului lider țărănist

Fostul premier Adrian Năstase, fost președinte al PSD, a pretins, săptămâna aceasta, într‑un podcast, că fostul lider țărănist Corneliu Coposu i-ar fi propus să fie candidatul PNȚCD la alegerile prezidențiale din 1992. Afirmația a stârnit reacția dură a Fundației Corneliu Coposu, care a calificat declarația drept „o mizerie”.

În podcastul „Țeapă sau drept”, realizat de Paul Anghel, Năstase a susținut că în '92, când era ministru de Externe și nu mai făcea parte din FSN, Corneliu Coposu i-ar fi făcut propunerea de a candida la prezidențiale sub sigla partidului său.

„Corneliu Coposu mi-a propus să fiu candidat al PNŢCD la alegerile prezidenţiale; nu am acceptat, evident. Rămăsesem într-o legătură foarte bună, pentru că pe Corneliu Coposu îl invitasem să fie membru în Consiliul Consultativ al Ministerului de Externe şi împreună am lucrat pentru aducerea în ţară a osemintelor lui Nicolae Titulescu”, a pretins Adrian Năstase.

Coposu, către Năstase, în 1994: „În spatele dvs. stau șapte milioane de ghiftuiți, ne putem oare compara?”

Fundația Corneliu Coposu a respins categoric afirmațiile și a făcut trimitere la o replică pe care fostul lider țărănist i-a dat-o lui Năstase în 1994.

„Singurul comentariu pe care am să-l fac la o mizerie aruncată în spațiul public de către un fost prim-ministru, condamnat penal, este următorul: În timpul unui dialog televizat cu dl. Adrian Năstase, care a avut loc la începutul anului 1994, Seniorul Corneliu Coposu i-a adresat o replică memorabilă liderului PDSR: «Eu sunt bătrân, în spatele meu stau cinci milioane de oropsiți ai regimului comunist. Dumneavoastră sunteți tânăr, în spatele dvs. stau șapte milioane de ghiftuiți, ne putem oare compara?»", a scris Ion-Andrei Gherasim, președintele organizației, pe pagina de Facebook a Fundației Corneliu Coposu.



Cariera și condamnările lui Adrian Năstase

Între 1990 și 1992, Adrian Năstase a ocupat funcția de ministru de Externe al României, din partea FSN. Ulterior, a devenit președinte al Camerei Deputaților în două mandate distincte: 1992–1996 și 2004–2006, reprezentând succesiv FDSN/PDSR și ulterior PSD. Între decembrie 2000 și decembrie 2004, Năstase a deținut funcția de prim‑ministru al României, fiind cel de‑al 59‑lea șef al Guvernului.

La alegerile prezidențiale din 2004, a candidat din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al României. A ajuns în turul al doilea, unde a fost învins de candidatul Alianței Dreptate și Adevăr (DA), Traian Băsescu.

Pe 15 martie 2006, Năstase a demisionat din funcția de președinte al Camerei Deputaților, în contextul unor acuzații de corupție. La alegerile legislative din 2008, a obținut un nou mandat de deputat, în colegiul uninominal Mizil, județul Prahova, din partea PSD.

În anul 2012, Adrian Năstase a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare pentru corupție, iar în 2014 a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată și șantaj.